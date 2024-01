Alec Baldwin defendido pela SAG-AFTRA em meio a novas acusações criminais de ‘ferrugem’

Alex Baldwin está recebendo grande apoio de seu sindicato – com a SAG-AFTA se manifestando contra os promotores do Novo México, que estão atacando-o mais uma vez com novas acusações.

O ator não foi nomeado especificamente pelo SAG, mas certamente foi mencionado nesta nova declaração que eles divulgaram criticando a decisão de processá-lo duas vezes neste caso. O sindicato deixou claro… saber manusear armas de fogo NÃO é trabalho de ator, pelo ponto de vista deles.



Eles escrevem: “Na medida em que as acusações apresentadas em 19 de janeiro são baseadas em uma acusação de uso negligente de uma arma de fogo baseada no fato de este ou qualquer ator ter o dever de inspecionar uma arma de fogo como parte de seu uso, isso é uma avaliação incorreta de os deveres reais de um ator são definidos.”

Em seguida, vem um feno, com SAG acrescentando… “O trabalho de um ator não é ser um especialista em armas de fogo. As armas de fogo são fornecidas para uso no set sob a orientação de vários profissionais especializados diretamente responsáveis ​​pela operação segura e precisa dessa arma de fogo .”

O SAG continua dizendo que o procedimento para o uso seguro de armas de fogo no set está claramente definido em suas regras e diretrizes… mas eles apontam explicitamente que um artista não é e não deve ser encarregado de garantir que as armas usadas sejam perigosas ou viver.



Basicamente, existem especialistas para esse tipo de coisa no set… e o SAG está deixando isso claro em termos inequívocos. É uma grande vitória para Alec no que diz respeito à óptica – ele tem defendido esse ponto o tempo todo e agora… SAG-AFTRA está confirmando que ele está, de fato, correto.

Você deve se lembrar… Alec foi atingido com uma nova acusação de homicídio involuntário no caso ‘Rust’ – e ele deve responder por isso no tribunal em 24 de fevereiro. 1 durante uma acusação. Alec e seus advogados já respondeu a issoobservando que ele tem direito a um julgamento rápido … e deseja exercê-lo neste caso, não querendo prolongá-lo ainda mais.