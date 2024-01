Alec Baldwin enfrenta momentos estressantes depois que a acusação de tiroteio em ‘Rust’ pode mandá-lo para a prisão

Alec Baldwin O pior pesadelo continua se prolongando após sua mais recente acusação pelo Grande Júri do Novo México e foi acusado de homicídio culposo no início da semana. Sua esposa Hilaria Baldwin e o ator de 30 Rock estão passando por momentos muito estressantes.

Baldwin foi inicialmente acusado de homicídio involuntário no ano passado

O tiroteio aconteceu em outubro de 2021, enquanto o ator filmava ‘Rust’, quando uma arma cenográfica tinha uma bala real que levou ao lesão do diretor do filme Joel Souza e morte de Halyna Hutchins.

Alec afirmou que não puxou o gatilho, enquanto a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, se declarou inocente quando foi acusada de homicídio involuntário. Ela será julgada em fevereiro.

Fontes próximas Alec e Hilaria conversou com a revista People e afirmou que “Eles tiveram um ótimo Natal e Ano Novo. Hilaria também acabou de completar 40 anos. Não era assim que eles queriam começar o ano novo”,

“É estressante para Hilaria. É frustrante para ambos que Alec esteja sendo recarregado. Eles sabiam que havia a possibilidade de haver uma nova acusação”, acrescentam. “As idas e vindas são difíceis. É muito estressante.”

Baldwin está agora sendo acusado de homicídio culposo, mas as acusações foram inicialmente retiradas em abril de 2023. Ele agora enfrenta uma nova acusação que, de acordo com a lei do Novo México, ele pode ter que passar até 18 meses de prisão se for culpado.

Gloria Allred, que faz parte da equipe de advogados da família Hutchins, mencionou que “Sempre procurei a verdade sobre o que aconteceu no dia em que Halyna Hutchins foi tragicamente baleada e morta.“

“Eles continuam buscando a verdade em nosso processo civil para eles e também gostariam que houvesse responsabilização no sistema de justiça criminal”, elaborou ela após a notícia da acusação de sexta-feira.

“O grande júri decidiu que existem provas suficientes para indiciar Alec Baldwin pela acusação de homicídio culposo”, elaborou ela. “Estamos aguardando com expectativa o julgamento criminal que determinará se ele deve ser condenado pela morte prematura de Halyna.”