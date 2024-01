Aleksandar Rakic ​​planeja explorar ‘buracos’ no jogo de Jiri Prochazka

Aleksandar Rakic ​​não está preocupado com o estilo pouco ortodoxo de Jiri Prochazka.

O duelo do dia 13 de abril entre Rakic ​​e Prochazka no UFC 300 deve ser uma delícia para os atacantes, com os dois lutadores conhecidos por causarem estragos na trocação. Rakic ​​teve muito tempo para estudar o ex-campeão dos meio-pesados, já que ele está na prateleira desde maio de 2022, após sofrer uma grave lesão no joelho na derrota para Jan Blachowicz – e pelo que sabe sobre Prochazka, ele está confiante de que pode aguentar seu lugar na linha do contendor.

“Se você ver as lutas com Jiri, em quase todas as lutas do UFC ele foi descartado”, disse Rakic ​​no A hora do MMA. “Eu não diria que o queixo dele é fraco, mas ele sente os socos bem diferente de mim, por exemplo. Fiquei muito surpreso com a queda contra o Pereira, ele fez muito bem. Esse é um dos buracos, ficar quase perdendo todas as lutas e aí a outra coisa é que o bom é que ele sempre volta e sempre finaliza forte. Então isso é uma coisa boa sobre ele.

“Só preciso ter cuidado e estar focado nele o tempo todo.”

Prochazka sofreu sua primeira derrota no UFC em novembro passado, no UFC 295, onde foi derrotado por nocaute técnico pelo sempre perigoso Alex Pereira em uma luta vaga pelo título dos meio-pesados. Não foi a primeira vez que Prochazka foi picado por um atacante, mas ele já havia conseguido vencer batalhas com Glover Teixeira, Dominick Reyes e Volkan Oezdemir. Ele não teve a chance de revidar contra “Poatan”, no entanto.

Quanto a Rakic, ele vem apenas de sua segunda derrota no UFC, embora nenhum de seus reveses no octógono tenha sido definitivo. Em dezembro de 2019, ele perdeu uma polêmica decisão dividida contra Oezdemir, e contra Blachowicz a luta terminou prematuramente quando Rakic ​​rompeu o ligamento cruzado anterior no terceiro round da luta.

Uma revanche entre Rakic ​​e Blachowicz estava marcada para o UFC 297, mas após Blachowicz desistir devido à necessidade de uma cirurgia no ombro, Rakic ​​foi transferido para o UFC 300 para enfrentar Prochazka.

“Pergunte-me, é claro, quero encerrar este capítulo com Jan”, disse Rakic. “Mas realmente não sinto que perdi a luta contra o Jan porque ele era o melhor homem. Perdi a luta porque me machuquei e me bati, então essa luta eu não vi como uma vingança. Foi apenas uma luta normal e regular.

“Mas acho que para os fãs é mais emocionante lutar contra o Jiri Prochazka. Ele é da República Tcheca, moro na Áustria, somos muito próximos um do outro, somos ambos europeus, somos ambos jovens, ele tem um estilo muito emocionante, então adoraria me testar contra um ex-campeão nesse estilo. ”

Rakic ​​volta para uma imagem do título dos meio-pesados ​​​​cheia de pontos de interrogação. Pereira ainda não agendou sua primeira defesa de título, os principais candidatos Magomed Ankalaev e Johnny Walker recuperam após sua primeira partida terminar sem competição, o ex-campeão Jamahal Hill ainda está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles e o estriado Khalil Rountree Jr. também aparece como um possível desafiante ao título.

Dependendo de como estiver na luta de retorno, Rakic ​​acredita que tem chances de lutar pelo título na próxima vez.

“Acho que se eu vencer o Jiri de maneira boa, com um bom desempenho, estarei na disputa pelo título imediatamente”, disse Rakic. “Não sei quanto tempo [Pereira] vai levar para a recuperação, não sabemos o que vai acontecer com o vencedor do Ankalaev-Walker, o que eles vão fazer, mas acredito que se eu vencer o Jiri de maneira boa estarei no meio da confusão .”