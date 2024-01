Alelo está EM BUSCA de novos profissionais; Veja os cargos!

A Alelo, instituição de pagamento que presta serviços na qualidade de emissora de moeda eletrônica, emissora de instrumento de pagamento pós-pago e muito mais, está com ótimas vagas de emprego em aberto no presente momento. Dessa maneira, antes de falar com mais detalhes, conheça os postos de trabalho vagos:

Consultor (a) Comercial I – Bancos – São Paulo, SP – R$ 3.331 por mês – Tempo integral: Executa algumas atividades de maior complexidade, variando entre operacionais e analíticas, e com o acompanhamento próximo do líder. Constrói relacionamento com o time, banco e com outras áreas. Propõe novas ideias e melhorias. Senso crítico, análise de performance, domínio excel e ppt;

Consultor (a) Comercial III – São Paulo, SP – R$ 5.018 por mês – Tempo integral;

Analista de Prevenção a Fraude Sr. – Barueri, SP – R$ 7.104 – R$ 9.531 por mês – Tempo integral;

Advogada (o) JR – Exclusiva para profissionais com deficiência (PCD) – Barueri, SP – Tempo integral;

Coordenador (a) de Governança de Riscos Cibernéticos – Barueri, SP – Tempo integral;

Analista de Sistemas SR – São Paulo, SP – Tempo Integral.

Mais sobre a Alelo

Contando um pouco mais sobre a Alelo, é interessante destacar que, com 20 anos de história, a companhia se tornou especialistas em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos, tudo isso dentro dos segmentos de alimentação, cultura, transporte e saúde.

Em resumo, a companhia oferece inúmeros programas de benefícios, sendo eles nos setores de: Produtos e serviços (Alelo Refeição, Alelo Alimentação, Alelo Natal, etc), Soluções para estabelecimentos comerciais (Multisserviços, Painel Meu Negócio, Extrato EDI, etc.) e Cartões pré-pagos (Alelo Despesas, Alelo Pagamentos e Alelo Premiação).

Por fim, a empresa se orgulha de oferecer tranquilidade para mais de 150 mil empresas-clientes e 10 milhões de pessoas que confiam na marca. Sem esquecer que conta com a maior rede de estabelecimentos comerciais afiliados do Brasil. É assim que, desde 2013, lidera o setor de benefícios no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O que é necessário para entrar na empresa?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Alelo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



