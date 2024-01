Além de Taylor Swift, que outras celebridades são grandes fãs da NFL?

Psensação operacional Taylor Swift recentemente se juntou às fileiras dos fãs ávidos da NFL, apoiando principalmente o namorado, Travis Kelceenquanto ele lidera o Chefes de Kansas City no Super Bowl.

O novo entusiasmo de Swift pelo futebol despertou um aumento no interesse, com as vendas de camisas de Kelce disparando, maior audiência e as mídias sociais inundadas com postagens capturando os momentos do dia do jogo do casal. Swift parece prestes a se tornar um dos fãs de celebridades mais proeminentes que a NFL já viu.

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

No entanto, ela certamente não é a primeira celebridade da lista A a chamar a atenção nos jogos. Instâncias anteriores incluem rapper Eminem no Detroit Lions jogos de playoff, ator Paul Rudd em campo no Chiefs jogos e cantor Jon Bon Jovi ingressando consistentemente no conjunto de Patriotas da Nova Inglaterra proprietário Robert Kraft.

Vamos explorar outros fãs notáveis ​​de celebridades em toda a NFL, cada um adicionando um toque de poder estelar aos seus respectivos times:

Cardeais do Arizona

Blake Shelton (cantor)

Jordin Sparks (cantor)

Falcões de Atlanta

Samuel L. Jackson (ator)

Usher (cantor)

Ex-presidente Jimmy Carter

Corvos de Baltimore

Michael Phelps (ex-atleta olímpico)

Stavros Halkias (comediante)

Carmelo Anthony (jogador da NBA)

Notas de búfalo

Abby Wambach (estrela do futebol)

Christine Baranski (atriz)

Chad Michael Murray (ator)

Carolina Panteras

Stephen Curry (jogador da NBA)

Luke Combs (cantor)

Brooklyn Decker (modelo/atriz)

Ursos de Chicago

Ex-presidente Barack Obama

Jake Johnson (ator)

Bill Murray (ator)

Ashton Kutcher (ator)

Cincinnati Bengals

George Clooney (ator)

Nick Lachey (cantor)

Carmen Electra (modelo/atriz)

Cleveland Browns

Ex-secretária de Estado Condoleezza Rice

Drew Carey (comediante)

Machine Gun Kelly (cantor/rapper)

Steve Harvey (comediante)

Dallas Cowboys

LeBron James (jogador da NBA)

Selena Gomez (atriz/cantora)

Kelly Clarkson (atriz/cantora)

Denzel Washington (ator)

Jamie Foxx (ator)

Jay-Z (rapper)

Denver Broncos

Lindsey Vonn (atleta olímpica)

Holly Holm (lutadora do UFC)

Jéssica Biel (atriz)

Kate Hudson (atriz)

Leões de Detroit

Eminem (rapper)

Tim Robinson (ator)

Taylor Lautner (ator)

Green Bay Packers

Simone Biles (atleta olímpica)

Lil Wayne (rapper)

Harry Styles (cantor)

Jodie Foster (atriz)

Houston Texanos

Dennis Quaid (ator)

George Foreman (boxeador)

Booker T (lutador da WWE)

Colts de Indianápolis

Rob Lowe (ator)

David Letterman (apresentador de TV)

Chefes de Kansas City

Taylor Swift (cantora)

Paul Rudd (ator)

Eric Stonestreet (ator)

Invasores de Las Vegas

Cubo de Gelo (rapper)

50 Cent (rapper)

MC Martelo (rapper)

Axl Rose (vocalista)

Carregadores de Los Angeles

Phil Mickelson (jogador de golfe)

Arnold Schwarzenegger (ator)

Mário Lopez (ator)

Rams de Los Angeles

Ty Burrell (ator)

Kendrick Lamar (rapper)

Magic Johnson (lenda da NBA)

Golfinhos de Miami

Warren Buffet (empresário)

Johnny Depp (ator)

Daniel Tosh (comediante)

Minnesota Vikings

Brad Pitt (ator)

Nick Swardson (comediante)

Josh Duhamel (ator)

Patriotas da Nova Inglaterra

Mark Wahlberg (ator)

Jon Bon Jovi (vocalista)

Chris Evans (ator)

John Krasinski (ator)

Santos de Nova Orleans

Jimmy Buffett (cantor)

Emeril Lagasse (chef)

Gigantes de Nova York

Tracy Morgan (ator)

Lady Gaga (cantora)

Spike Lee (cineasta)

Os Jonas Brothers (banda)

Jatos de Nova York

Adam Sandler (ator)

Larry David (ator)

Ray Romano (ator)

Kevin James (ator)

Filadélfia Eagles

Kobe Bryant (lenda da NBA)

Bradley Cooper (ator)

Will Smith (ator)

Pittsburgh Steelers

Snoop Dogg (rapper)

Seth Myers (comediante)

Arnold Palmer (jogador de golfe)

São Francisco 49ers

E-40 (rapper)

Saweetie (rapper)

Luis Fonsi (cantor)

Huey Lewis (cantor)

Seattle Seahawks

Rainn Wilson (atriz)

Ariana Grande (cantora)

Bill Gates (empresário)

Dave Matthews (cantor)

Bucaneiros de Tampa Bay

Nick Carter (cantor)

Hulk Hogan (ator)

Brittany Snow (atriz)

Titãs do Tennessee

Tim McGraw (cantor)

Faith Hill (cantora)

Klay Thompson (jogador da NBA)

Britney Spears (cantora)

Comandantes de Washington