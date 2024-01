Alerta de temporais para estas regiões. Veja lista completa

Para boa parte dos brasileiros, esta quarta-feira (10) deveria ser um dia para aproveitar a praia, e as férias como um todo. Mas em uma faixa importante do território do Brasil, hoje não vai dar praia. Ao menos é o que aponta um novo alerta feito pelo Climatempo.

“Uma grande massa de ar quente úmido predomina sobre o Brasil. O calor e a umidade do ar elevada são os ingredientes básicos para a formação de nuvens carregadas que podem provocar temporais. Estas nuvens se formam em quase todos os estados do país e a chuva ocorre principalmente à tarde e à noite”, diz a agência.

Alerta

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de alerta e a lista de regiões e estados que poderão ser afetados nas próximas horas.

Atenção para chuva moderada a forte

Porto Alegre;

Florianópolis;

Curitiba;

São Paulo;

Belo Horizonte;

Vitória;

Brasília;

Goiânia;

Cuiabá;

Porto Velho;

Rio Branco;

Manaus;

Belém;

Macapá;

Teresina;

Maceió;

Aracaju.

Aviso especial: perigo de temporais e chuva volumosa

sudoeste do Rio Grande do Sul

Alerta para temporais



centro, sul e litoral sul do Rio Grande do Sul;

centro-oeste de Minas Gerais (inclui Grande BH);

Triângulo Mineiro;

centro, norte e leste Mato Grosso;

Goiás (exceto o nordeste do estado);

sudoeste/oeste do Tocantins;

sul do Pará;

centro, leste e oeste do Amazonas;

sul de Rondônia.

chuva moderada a forte

centro, norte e nordeste do Rio Grande do Sul (inclui Porto Alegre);

em Santa Catarina no Paraná (exceto oeste/noroeste do estado);

São Paulo (exceto o litoral e extremo oeste do estado);

interior do Rio de Janeiro;

sul do Espírito Santo;

Sul de Minas Gerais;

Zona da Mata Mineira;

Vale do Rio Doce;

nordeste de Goiás;

Distrito Federal;

sul e oeste de Mato Grosso;

nordeste de Mato Grosso do Sul;

sertão da Bahia;

sertão do Ceará;

sertão de Pernambuco;

sertão da Paraíba;

Sergipe;

Alagoas;

centro e leste do Piauí;

Tocantins (exceto no oeste/sudoeste do estado);

centro-oeste e centro-leste do Pará;

norte do Amazonas;

centro-oeste de Roraima;

Acre;

Amapá;

centro, norte e oeste de Rondônia.

El Niño

Nos últimos meses, milhões de brasileiros acompanham em choque os problemas ocasionados pelo ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul. Especialistas afirmam que o fenômeno natural foi uma das consequências do El Niño. Agora, as pessoas querem saber quais são os próximos passos deste movimento. Novos ciclones estão chegando?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) falou sobre o assunto recentemente. De acordo com uma projeção divulgada, a intensidade do El Niño tende variar de moderada a forte no verão. Ao menos esta é a projeção da maioria dos modelos climáticos analisados.

De todo modo, é importante lembrar que os modelos analisados também apresentam divergências. Assim, ainda não é possível cravar o que realmente vai acontecer. “A discordância está na intensidade do El Niño nos próximos meses. Diante disso, a incerteza nos modelos torna crucial o monitoramento contínuo do fenômeno e os possíveis impactos em diferentes regiões do Brasil”, afirma o agrometeorologista Cleverson Freitas.

Ainda tomando como base as informações do Inmet, o El Niño tende a provocar diferentes reações climáticas nas diferentes regiões do país.

“Nas regiões Norte e Nordeste, a tendência é de seca mais severa e aumento dos focos de incêndio. Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, ocorre o aumento das temperaturas médias e irregularidade nas chuvas. Por fim, no Sul do Brasil, as chuvas ficam acima da média, especialmente durante a primavera e o verão, o que pode levar a enchentes e deslizamentos de terra”, diz o Inmet.

Há, portanto, um temor de que desastres naturais, como o registrado no Rio Grande do Sul em 2023 se repitam com mais intensidade em breve. A tendência é que a região Sul esteja na rota dos eventos mais perigosos.