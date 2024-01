ALERTA de Ventania e granizo: Brasil tem previsão de chuva para grande parte do país; confira

A previsão para os próximos dias é de chuva em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão com alerta vermelho para grande perigo de tempestades nesta quarta-feira (17).

Alerta Vermelho: Grande Perigo de Tempestades

O Inmet emitiu um alerta vermelho para as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul devido ao risco de tempestades severas. A previsão é de chuva acima dos 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Essas condições climáticas representam um grande risco para a população e podem causar danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Risco de Chuva Forte, Granizo e Ventos Intensos

Além das áreas em alerta vermelho, outras regiões de Santa Catarina, como Joinville, também estão sob alerta laranja de perigo devido à previsão de chuva forte, granizo e ventos intensos. No Paraná, também podem ocorrer tempestades, de forma mais isolada, em função do calor e da umidade.

É importante que a população esteja preparada para lidar com essas condições climáticas extremas. O Inmet recomenda que as pessoas evitem sair de casa durante as tempestades, busquem abrigo em locais seguros e evitem áreas abertas, como praias e campos. Além disso, é fundamental estar atento aos alertas e orientações das autoridades locais.

Previsão do Tempo para Outras Regiões do Brasil

Além das regiões em alerta, a previsão do tempo para outras partes do Brasil também indica a possibilidade de chuva. No entanto, os volumes esperados são mais baixos e os riscos de tempestade são menores. Mesmo assim, é importante estar preparado para possíveis mudanças no clima e seguir as recomendações das autoridades competentes.

Confira a previsão para algumas regiões do país:

Região Sudeste

São Paulo: Previsão de chuva fraca a moderada em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas.

Rio de Janeiro: Possibilidade de chuva fraca a moderada, principalmente no período da tarde e noite.

Minas Gerais: Chuvas isoladas, principalmente no sul do estado.

Região Nordeste

Bahia: Chuvas isoladas em algumas áreas, principalmente no litoral.

Pernambuco: Tempo instável, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Região Norte

Região Centro-Oeste

Mato Grosso: Previsão de chuva fraca a moderada, principalmente no sul do estado.

Goiás: Tempo instável, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Como se Preparar para Tempestades

Para se preparar para tempestades e minimizar os riscos, é importante adotar algumas medidas de segurança. Aqui estão algumas dicas:

Mantenha-se informado: Acompanhe as previsões meteorológicas e fique atento aos alertas emitidos pelas autoridades competentes. Proteja sua casa: Verifique se o telhado está em bom estado e faça a manutenção necessária para evitar vazamentos. Reforce as janelas e portas para evitar danos causados pelo vento. Mantenha um kit de emergência: Tenha à mão um kit com itens essenciais, como água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio portátil, medicamentos e documentos importantes. Evite áreas abertas: Durante as tempestades, evite áreas abertas, como praias, campos e espaços sem abrigo adequado. Fique longe de árvores: Evite ficar próximo a árvores durante tempestades, pois há risco de queda de galhos e árvores. Desconecte aparelhos eletrônicos: Desconecte aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por raios. Evite dirigir durante tempestades: Se possível, evite dirigir durante tempestades, pois a visibilidade pode estar comprometida e há risco de enchentes e alagamentos.

Lembre-se, a segurança em primeiro lugar. Siga as orientações das autoridades competentes e esteja preparado para lidar com as condições climáticas adversas. Cuide de si e dos outros, e lembre-se de que as tempestades são temporárias, mas os cuidados devem ser permanentes.