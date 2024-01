ALERTA GERAL: Cuidado com Golpes Bancários! Febraban dá dicas de como se proteger de 6 deles

A segurança financeira é uma preocupação constante para todos nós, especialmente quando se trata de proteger nossas contas bancárias. Infelizmente, os golpistas estão sempre procurando novas maneiras de enganar os correntistas e obter acesso aos seus dados pessoais e financeiros.

É por isso que a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) tem investido em campanhas de conscientização para ajudar a população a se proteger contra esses golpes.

Golpe do falso funcionário

Uma das táticas mais comuns usadas pelos golpistas é se passar por um falso funcionário do banco. Eles entram em contato com a vítima e informam que sua conta foi invadida ou clonada, solicitando informações pessoais e financeiras. Em alguns casos, eles até pedem para a vítima ligar para a central do banco, utilizando o número que está no cartão.

No entanto, o golpista permanece na linha para simular o atendimento e obter os dados da conta, cartões e, principalmente, a senha. Para evitar cair nesse golpe, é essencial desconfiar de qualquer contato suspeito. Se você receber uma ligação desse tipo, desligue imediatamente e entre em contato com a instituição financeira pelos canais oficiais, usando preferencialmente o celular ou aplicativos móveis.

Lembre-se de que os bancos nunca ligam pedindo senhas, números de cartões ou solicitando transferências ou pagamentos.

Golpe do 0800

Outro golpe bastante comum é o do 0800. Os golpistas enviam mensagens de texto ou em aplicativos de mensagens informando sobre uma transação suspeita e fornecendo um número 0800 para que o cliente entre em contato com uma suposta central de atendimento. Ao ligar para esse número, o golpista informa que a transação está em análise e pede para o cliente realizar uma transação para resolver o problema ou solicita dados pessoais, como número de conta e senha.

Para evitar cair nesse golpe, nunca ligue para números de telefone recebidos por SMS ou outras mensagens. Se tiver dúvidas, entre em contato com os canais oficiais do seu banco ou com o seu gerente. Lembre-se de que os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem senhas ou outros dados pessoais nessas ligações.

Além disso, nunca realizam transferências ou pagamentos para supostamente regularizar problemas na conta.

Golpe do acesso remoto

No golpe do acesso remoto, também conhecido como Golpe da Mão Fantasma, o golpista entra em contato com a vítima e se passa por um falso funcionário do banco. Eles utilizam diferentes abordagens para enganar o cliente e informam que enviarão um link para a instalação de um aplicativo que resolverá um suposto problema.

Também podem enviar mensagens de texto, e-mails falsos ou links em aplicativos de mensagens que induzem o usuário a clicar em links suspeitos, que instalam um malware ou software maligno. Para evitar cair nesse golpe, lembre-se de que os bancos nunca ligam para os clientes ou enviam mensagens ou e-mails solicitando a instalação de aplicativos em seus celulares para resolver problemas na conta.

Desconfie sempre de contatos não solicitados e evite clicar em links suspeitos.

Golpe do Falso Brinde ou Falso Presente de Aniversário

Em datas comemorativas, como aniversários, é importante ficar atento ao golpe do falso brinde ou falso presente. Os golpistas entram em contato com a vítima, informando que têm um presente para entregar e insistem para que a pessoa receba o presente pessoalmente. Eles podem até dar algo para a vítima, como flores, bolos ou cosméticos, e pedir o pagamento de uma taxa.

Em alguns casos, o entregador pode usar uma maquininha com o visor danificado ou para impedir a visualização do valor cobrado na tela, aplicando assim o golpe da maquininha ou da troca de cartão. Para evitar cair nesse golpe, nunca forneça dados pessoais em links enviados pela internet de supostas promoções. Tenha cuidado ao preencher cadastros na internet e desconfie de presentes e brindes inesperados, especialmente se você não souber quem os enviou.

Se possível, passe você mesmo o cartão na maquininha ao fazer uma compra e sempre confira o valor antes de digitar a senha. Proteja o código de segurança do seu cartão e esteja atento durante as transações.

Golpe do número novo de celular

Nesse golpe, o golpista escolhe uma vítima e consegue obter o número de celular de contatos da pessoa por meio de suas redes sociais. Com um novo número de celular, o golpista entra em contato com amigos e familiares da vítima, alegando ter trocado de número devido a algum problema e pede uma transferência via Pix, alegando estar em uma situação de emergência.

Para evitar cair nesse golpe, é importante ter cuidado com a exposição de dados pessoais nas redes sociais. Ao receber uma mensagem de alguém com um número novo, certifique-se de que a pessoa realmente trocou o número de telefone. Não faça transferências ou Pix sem antes falar com a pessoa que está solicitando o dinheiro.

Golpe do falso leilão/falsas vendas

Os golpistas também criam sites falsos de leilão, anunciando produtos por preços muito abaixo do mercado. Eles pedem transferências, depósitos ou dinheiro via Pix para garantir a compra, mas nunca entregam as mercadorias. Além disso, criam sites falsos de empresas e lojas de comércio para aplicar golpes.

Para evitar cair nesse golpe, sempre pesquise sobre a empresa de leilões em sites de reclamação e verifique o CNPJ do leiloeiro. Ao fazer uma transação comercial com qualquer empresa, faça uma pesquisa sobre ela em sites de reclamação e verifique o seu CNPJ.

Evite fazer transações em sites que não tenham o cadeado de segurança no navegador e nunca faça transferências para contas de pessoas físicas. Desconfie de vendedores que apelam para a urgência em fechar o negócio e nunca faça pagamentos antecipados sem garantias.

A Febraban está empenhada em conscientizar a população sobre os golpes bancários e fornecer dicas de segurança. Siga essas orientações para proteger suas contas e evitar ser vítima dessas fraudes. Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de se manter seguro financeiramente.