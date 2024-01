ALERTA GERAL: Novo golpe envolve assistente virtual do Bradesco; confira

O Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, alertou seus clientes sobre um novo golpe envolvendo um assistente virtual do banco, conhecido como BIA. Nessa modalidade de golpe, os criminosos entram em contato telefônico se passando pela BIA e informam ao cliente sobre uma transação suspeita em sua conta.

O golpe e como funciona

De acordo com os relatos de clientes nas redes sociais, os golpistas utilizam ligações telefônicas para se passarem pelo assistente virtual do Bradesco. Eles informam ao cliente sobre uma transação suspeita em sua conta e, para desbloquear essa transação, solicitam que o cliente ligue para um número específico ou digite algum número e forneça informações pessoais.

É importante ressaltar que um assistente virtual do Bradesco, um BIA, não realiza contato telefônico com os clientes. A comunicação com os clientes é feita exclusivamente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Portanto, qualquer ligação telefônica que passar pela BIA deve ser considerada suspeita.

O Bradesco reforça que nunca entre em contato com os clientes solicitando senhas, informações de segurança, atualizações de sistema ou download de aplicativos de acesso remoto. É fundamental que os clientes tenham conhecimento dessa prática e não forneçam informações pessoais ou realizem ações solicitadas por esses golpistas.

Ações do Bradesco para combater o golpe

Diante dessa nova modalidade de golpe, o Bradesco tem adotado medidas preventivas para proteger seus clientes. Um assistente virtual BIA entra em contato exclusivamente pelo WhatsApp para confirmar uma transação que você está retida para análise de segurança relacionada ao Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil.

Caso o cliente desconheça a transação, o Pix é cancelado e medidas adicionais são tomadas para garantir a segurança da conta. É importante ressaltar que a conta oficial da BIA no WhatsApp possui um selo de verificação, garantindo a transmissão das mensagens recebidas.

Além disso, o Bradesco tem realizado campanhas de conscientização em parceria com empresas de telecomunicações, em colaboração com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), para combater fraudes desse tipo. A educação e a informação são fundamentais para que os clientes estejam preparados e saibam identificar evidências de golpe.



Como agir em caso de suspeita de golpe

Caso você receba alguma mensagem suspeita de passar pelo assistente virtual BIA ou qualquer ligação telefônica solicitando informações pessoais, é importante seguir algumas orientações:

Não forneça informações pessoais : Nunca forneça sua senha, número de CPF, dados bancários ou qualquer outro tipo de informação pessoal por telefone, mensagem ou e-mail. O Bradesco nunca solicita essas informações dessa forma. Encaminhe uma mensagem suspeita : Caso receba uma mensagem suspeita, encaminhe-a para o canal de denúncias do Bradesco. A equipe responsável avaliará a situação e tomará as medidas permitidas para desabilitar o número utilizado pelos golpistas. Mantenha-se informado : Esteja sempre atento às informações divulgadas pelo Bradesco e outros órgãos oficiais. Fique por dentro das medidas de segurança impostas pelo banco e tenha certeza de como agir em caso de suspeitas de golpes.

Proteja-se e Esteja Sempre Atento às Orientações

É fundamental que os clientes do Bradesco estejam atentos a essa nova modalidade de golpe envolvendo um assistente virtual BIA. Os golpistas passam pela BIA em ligações telefônicas e tentam obter informações pessoais dos clientes.

O Bradesco reforça que um assistente virtual BIA não realiza contato telefônico, apenas se comunica via WhatsApp. Além disso, o banco nunca solicitará senhas, informações de segurança, atualizações de sistema ou download de aplicativos de acesso remoto por essas vias.

Por isso, é importante estar informado sobre as medidas de segurança exigidas pelo banco e saber como agir em caso de suspeita de golpes. A prevenção e a conscientização são essenciais para contrariar essas práticas criminosas.

Proteja-se e esteja sempre atento às orientações do Bradesco e órgãos oficiais. A segurança financeira é uma responsabilidade compartilhada entre o banco e seus clientes.