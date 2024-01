ALERTA GERAL: Site imita portal gov.br para solicitar dados pessoais e aplicar golpe; veja

Os golpes online estão se tornando cada vez mais comuns nos dias de hoje. Com o avanço da tecnologia e a facilidade de acesso à internet, os criminosos encontram novas maneiras de enganar as pessoas e roubar informações pessoais e financeiras.

É fundamental que todos estejam cientes dos diferentes tipos de golpes e saibam como identificá-los e evitá-los. Neste guia completo, vamos abordar os principais golpes online e fornecer dicas práticas para se proteger. Vamos começar!

O que são golpes online?

Os golpes online são tentativas de enganar e ludibriar pessoas na internet, com o objetivo de obter informações pessoais, como senhas, números de cartão de crédito e dados bancários, além de realizar transações fraudulentas. Os criminosos utilizam diferentes estratégias, como emails falsos, sites fraudulentos, mensagens de texto e chamadas telefônicas, para atrair suas vítimas e convencê-las a fornecer informações sensíveis.

Golpes de phishing

Um dos tipos mais comuns de golpes online é o phishing. Nesse tipo de golpe, os criminosos se passam por empresas, organizações ou instituições confiáveis, como bancos, lojas online e serviços de entrega, para obter informações pessoais das vítimas.

Eles enviam emails ou mensagens de texto falsas, que induzem as pessoas a clicarem em links suspeitos ou fornecerem seus dados pessoais.

Como identificar golpes de phishing?

Existem algumas pistas que podem ajudar a identificar golpes de phishing:



Endereço de email suspeito : Verifique se o email foi enviado de um endereço de email legítimo. Muitas vezes, os criminosos usam endereços semelhantes, mas com pequenas alterações, para enganar as pessoas.

Erros de ortografia e gramática : Emails de phishing costumam conter erros de ortografia e gramática. Preste atenção a esses detalhes, pois empresas legítimas geralmente revisam seus emails antes de enviá-los.

Solicitações de informações pessoais : Empresas confiáveis nunca solicitam informações pessoais por email. Se você receber um email solicitando dados como senhas, números de cartão de crédito ou informações bancárias, desconfie.

Links suspeitos: Evite clicar em links suspeitos de emails ou mensagens de texto. Antes de clicar, passe o mouse sobre o link para ver se o endereço é legítimo. Se tiver dúvidas, digite o endereço diretamente na barra de pesquisa do navegador.

Como evitar golpes de phishing?

Para evitar cair em golpes de phishing, siga estas dicas:

Desconfie de emails suspeitos : Se receber um email que pareça suspeito, não clique em nenhum link e não forneça informações pessoais. Entre em contato diretamente com a empresa através de canais oficiais para verificar a veracidade do email.

Verifique a segurança do site : Antes de fornecer informações pessoais em um site, verifique se ele é seguro. Procure pelo cadeado na barra de endereço do navegador e certifique-se de que o endereço comece com “https”.

Mantenha seu antivírus atualizado : Tenha um bom programa de antivírus instalado em seu computador e mantenha-o sempre atualizado. Isso ajudará a identificar emails e sites maliciosos.

Eduque-se sobre phishing: Conhecer os sinais de phishing é fundamental para evitar cair nesse tipo de golpe. Fique atento a novas técnicas e compartilhe essas informações com amigos e familiares.

Golpes de compras online

Com o crescimento das compras online, os golpes relacionados a esse segmento também aumentaram. Os criminosos criam sites falsos de lojas online, oferecendo produtos com preços muito abaixo do mercado para atrair as pessoas. Após receberem o pagamento, eles desaparecem e os compradores nunca recebem os produtos.

Como identificar golpes de compras online?

Alguns sinais podem indicar que um site de compras online é falso:

Preços muito baixos : Desconfie de sites que oferecem produtos com preços muito abaixo do mercado. Se parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe.

Falta de informações de contato : Sites legítimos geralmente fornecem informações de contato, como endereço físico, número de telefone e suporte ao cliente. Se um site não possui essas informações ou são difíceis de encontrar, desconfie.

Design e layout duvidosos : Fique atento ao design e layout do site. Sites falsos geralmente têm um aspecto amador, com imagens de baixa qualidade e erros de design.

Formas de pagamento suspeitas: Se o site só aceita pagamentos por transferência bancária ou por métodos não seguros, como cartões-presente, fique alerta.

Como evitar golpes de compras online?

Para evitar cair em golpes de compras online, siga essas dicas:

Compre em sites confiáveis : Sempre verifique a reputação do site de compras antes de fazer uma compra. Leia avaliações de outros clientes e verifique se o site possui certificados de segurança.

Pesquise o preço do produto : Compare os preços do produto em diferentes sites para ter uma ideia do valor médio. Desconfie se encontrar um preço muito abaixo do mercado.

Utilize métodos de pagamento seguros : Dê preferência a sites que ofereçam métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou sistemas de pagamento online confiáveis.

Mantenha-se atualizado sobre golpes: Esteja sempre atento a novas técnicas de golpes online. Manter-se informado ajudará a identificar possíveis armadilhas.

Golpes de suporte técnico

Os golpes de suporte técnico são outra estratégia comum usada pelos criminosos para enganar as pessoas. Eles fingem ser representantes de empresas de tecnologia, como Microsoft e Apple, e entram em contato com as vítimas, alegando problemas em seus dispositivos. Eles oferecem assistência remota, mas, na realidade, estão tentando instalar malware ou roubar informações pessoais.

Como identificar golpes de suporte técnico?

Alguns sinais podem indicar que você está sendo alvo de um golpe de suporte técnico:

Ligações ou mensagens não solicitadas : Empresas legítimas não entram em contato sem solicitação prévia. Desconfie de ligações ou mensagens de texto de supostos representantes de suporte técnico.

Pressão para ação imediata : Os golpistas geralmente tentam pressionar as pessoas a tomar medidas rápidas, como instalar um programa ou fornecer informações pessoais.

Solicitação de acesso remoto : Empresas legítimas raramente solicitam acesso remoto ao seu computador. Nunca permita que um desconhecido acesse seu dispositivo remotamente.

Pedido de pagamento por serviços: Golpistas podem solicitar pagamentos por serviços de suporte técnico. Empresas legítimas geralmente não cobram por suporte.

Como evitar golpes de suporte técnico?

Para evitar cair em golpes de suporte técnico, siga essas dicas:

Desligue ou ignore ligações suspeitas : Se receber uma ligação de suporte técnico não solicitada, desligue imediatamente. Não forneça informações pessoais ou acesso ao seu dispositivo.

Entre em contato diretamente com a empresa : Se achar que há um problema em seu dispositivo, entre em contato com a empresa de tecnologia diretamente através dos canais oficiais. Não utilize os números de telefone fornecidos pelos golpistas.

Instale programas de segurança : Tenha um programa antivírus confiável instalado em seu computador e mantenha-o atualizado. Isso ajudará a identificar e bloquear possíveis ataques de malware.

Eduque-se sobre golpes de suporte técnico: Conhecer as táticas e estratégias usadas pelos golpistas é fundamental para evitar cair em suas armadilhas. Mantenha-se atualizado sobre os golpes mais recentes e compartilhe essas informações com outras pessoas.

Golpes de romance online

Os golpes de romance online são uma forma de fraude em que os criminosos se passam por potenciais parceiros românticos em sites de namoro e redes sociais. Eles criam perfis falsos para atrair suas vítimas, ganhar sua confiança e, eventualmente, pedir dinheiro ou informações pessoais.

Como identificar golpes de romance online?

Alguns sinais podem indicar que você está sendo alvo de um golpe de romance online:

Histórias trágicas : Os golpistas costumam criar histórias trágicas para ganhar a simpatia das vítimas. Eles podem alegar que estão passando por dificuldades financeiras ou problemas de saúde.

Pedido de dinheiro : Se o seu pretendente online começar a pedir dinheiro, desconfie. Golpistas frequentemente inventam situações urgentes e pedem ajuda financeira.

Evitar chamadas de vídeo : Os golpistas geralmente evitam chamadas de vídeo ou encontros presenciais. Eles podem inventar desculpas para justificar a falta de contato visual.

Informações pessoais inconsistentes: Fique atento a informações inconsistentes no perfil do seu pretendente. Golpistas muitas vezes mudam detalhes pessoais para se adequar às suas histórias.

Como evitar golpes de romance online?

Para evitar cair em golpes de romance online, siga essas dicas:

Desconfie de pessoas desconhecidas : Seja cauteloso ao interagir com pessoas que você conheceu online. Não compartilhe informações pessoais ou financeiras com estranhos.

Pesquise o perfil : Faça uma pesquisa simples na internet para verificar se o perfil da pessoa é autêntico. Procure por fotos e informações que possam indicar um perfil falso.

Mantenha-se atento a sinais de alerta : Fique atento a sinais de alerta, como histórias trágicas, solicitações de dinheiro e falta de contato visual. Confie em seus instintos e desconfie de situações suspeitas.

Denuncie perfis falsos: Se você suspeitar que está interagindo com um golpista, denuncie o perfil para a plataforma em que o conheceu. Isso ajudará a proteger outras pessoas de cair na mesma armadilha.

Ademais, os golpes online são uma realidade em nossa sociedade digital. No entanto, estar ciente dos diferentes tipos de golpes e saber como identificá-los e evitá-los pode ajudar a proteger suas informações pessoais e financeiras. Lembre-se sempre de desconfiar de solicitações suspeitas, pesquisar antes de fornecer informações pessoais e manter-se atualizado sobre as táticas usadas pelos golpistas.

Com essas precauções, você estará mais preparado para evitar cair em golpes online e desfrutar de uma experiência segura na internet.