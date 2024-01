Alerta! Início da busca ativa do Bolsa Família: orientações importantes para a população

Segundo o pronunciamento do ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, o procedimento de busca ativa do Bolsa Família, iniciado no ano passado, foi retomado em 2024.

Para quem não sabe, esta iniciativa do governo federal se propõe a identificar e incluir no programa aquelas pessoas que atendem aos critérios, mas ainda não recebem o benefício.

Dias ressaltou que, neste ano, a busca ativa do Bolsa Família está programada para ser encerrada.

Isso implica que os profissionais da assistência social vinculados ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) não continuarão a procurar potenciais beneficiários em áreas remotas.

Além disso, novas revisões cadastrais estão previstas. Por isso, as famílias já beneficiárias do programa devem se apressar em realizar as atualizações necessárias no CadÚnico. Dessa forma, poderão assegurar a continuidade do recebimento dos benefícios.

Entenda o funcionamento da busca ativa no programa Bolsa Família

A busca ativa do Bolsa Família representa uma estratégia essencial para assegurar que as famílias que preencham os requisitos de renda tenham acesso ao programa.



O principal objetivo é abranger indivíduos em regiões remotas ou que se encontrem em situações de desinformação, desconhecendo até mesmo os procedimentos para aderir ao programa.

Conforme sugere o próprio nome, o propósito é identificar esse grupo específico, proporcionando-lhes o acesso a um direito que lhes é garantido por lei. Para concretizar esse intento, o governo adota medidas que envolvem:

Mobilização dos serviços de assistência social: um funcionário designado da assistência social do município é encarregado de se dirigir a áreas consideradas isoladas. Como por exemplo, zonas rurais, comunidades marginalizadas e favelas;

Diálogo direto com os moradores: ao adentrar esses locais, o profissional estabelece um diálogo direto com os moradores. Assim, conseguem identificar se eles já estão cadastrados no Cadastro Único, uma ferramenta essencial para a participação em programas sociais;

Inscrição no próprio local: caso os moradores não estejam registrados no Cadastro Único, a inscrição pode ser realizada no local. Dessa forma, dispensa-se a necessidade de deslocamento até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

Integração ao banco de dados: com a inclusão no Cadastro Único, essas pessoas passam a integrar o banco de dados, tornando-se elegíveis para participar de programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Observação adicional

O ministro do Desenvolvimento Social destaca que a busca ativa do Bolsa Família desempenhou um papel fundamental na melhoria da segurança dos dados armazenados no Cadastro Único.

Contudo, com a conclusão bem-sucedida dessa iniciativa, que está programada para 2024, os agentes do CRAS em breve não serão mais necessários para comparecer às regiões mais remotas.

“Em 2024, nós vamos completar a busca ativa. Falta muito pouco e temos um cadastro já bastante atualizado. A casa está arrumada. Agora temos o cadastro, que é a referência para trabalhar as políticas sociais e fazê-las chegar de forma correta. Não é só o Bolsa Família, são 36 programas”, disse Dias, em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.

Revisão cadastral e necessidade de atualização no CadÚnico para garantir o Bolsa Família 2024

Manter os dados atualizados no Cadastro Único é um procedimento essencial para as famílias inscritas no Bolsa Família.

Por isso, é necessário realizar a atualização a cada dois anos ou sempre que houver qualquer alteração nas informações cadastradas.

A convocação para averiguação e revisão de dados implica na obrigação de comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento específico do Cadastro Único no município.

É importante mencionar que, a importância dessa atualização vai além da mera burocracia. Afinal, é um elemento central para garantir a qualidade e veracidade das informações registradas na base do Cadastro Único.

Manter os dados alinhados com a realidade das famílias é fundamental para assegurar que os benefícios concedidos estejam sendo direcionados de forma justa e adequada.

É imprescindível destacar que a falta de atualização pode acarretar na suspensão dos benefícios do Bolsa Família e até mesmo no cancelamento dos mesmos.

Para facilitar o processo, caso não haja alterações nas informações desde a última entrevista, as famílias beneficiárias têm a opção de confirmar os dados por meio de um aplicativo dedicado.

Entretanto, se houver a necessidade de modificar alguma informação, é indispensável comparecer a um posto de cadastramento para realizar uma nova entrevista de atualização cadastral.