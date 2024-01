Alex Rodriguez flexibiliza a transformação corporal após jornada para perder peso

Ianques de Nova Iorque lenda Alex Rodríguez compartilhou uma foto sua sem camisa ao lado da namorada Jac Cordeiro ao Instagram Stories na quinta-feira, em comemoração à sua jornada para perder peso de 13 quilos, que ele não poderia ter feito sem a ajuda dela.

Cordeiro, 43 anos, é um personal trainer que ajudou Rodriguez a perder quilos extras no ano passado e desde então continua a treiná-lo. Ele retribui o favor com amor e muita publicidade.

Alex Rodriguez faz um passeio de buggy em família na República Dominicana

Ela também treina sua ex-esposa, Cynthia Scurtiscujo divórcio em 2008 do MLB estrela não afetou seu relacionamento de co-parentalidade.

“[Jac is] a única pessoa que pode se tornar co-pais e nos tornar melhores”, disse Rodriguez Nós semanalmente no final do ano passado. “Cynthia ficou em uma forma incrível após o Jacfit programa, [and] Perdi 32 quilos seguindo o programa dela.”

Alex Rodriguez em férias com a família na República Democrática do Congo

Rodriguez, 48, compartilhou a selfie no espelho tirada por Cordeiro durante as férias com a família na República Dominicana, sua terra natal.

Ele também postou uma foto sua dirigindo sem camisa com Cordeiro ao lado, que permanece no local desde outubro de 2022.

Rodriguez foi visto com suas duas filhas em várias histórias do Instagram enquanto estava na República Democrática do Congo, enquanto continuava a colocá-las em contato com suas raízes dominicanas.