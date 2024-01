Alexander Volkanovski recebe passe do GOAT no evento Tom Brady em Melbourne

Alexander Volkanovski está pronto para a NFL.

No mês que vem, Volkanovski defende o título dos penas contra Ilia Topuria no UFC 298. Mas mesmo com o dia da luta se aproximando, isso não o impediu de tirar um tempo para mostrar suas habilidades no futebol quando Tom Brady chegou à cidade.

Brady está atualmente em uma turnê de duas etapas pela Austrália. Na sexta-feira, no show de Brady em Melbourne, Uma noite com Tom Bradyo 7 vezes campeão do Super Bowl e NFL GOAT compartilhou um momento com Volkanovski que o campeão dos penas postou em seu Instagram.

Depois de ser chamado ao palco para conhecer Brady, “TB12” mostrou seu respeito por “The Great” fazendo-o correr no meio da multidão para pegar um passe.

“Veja, há uma parte de mim que diz: não posso tornar isso tão fácil, porque eles vão voltar e dizer: ‘Isso foi fácil, peguei um passe’”, disse Brady. “Então, às vezes, gosto de dificultar um pouco. Mas não para ele, porque eu o amo! Você tem que ir direto ao meio.”

Ex-jogador de rugby, Volkanovski conseguiu pegar o velho handegg. Eles então conheceram Brady um pouco mais pessoalmente nos bastidores e postaram fotos em sua história no Instagram.

História de Alexander Volkanovski no Instagram

O UFC 298 acontece no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.