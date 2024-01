Alexis Bellino retorna ao ‘RHOC’ como amigo do programa

Alexis Bellino está voltando para “The Real Housewives of Orange County”… mas há um membro do elenco que provavelmente não pretende se reconectar tão cedo – Shannon Beador .

Disseram-nos que Bellino – que estrelou as temporadas 5 a 8 como membro do elenco principal e apareceu como convidado na 14ª temporada – começou a filmar na noite de terça-feira com as outras donas de casa, já que a produção da 18ª temporada apenas começou.