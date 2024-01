Alguém fez uma versão Funko Pop de Jason Kelce com IA e os fãs querem que isso se torne realidade

Ddurante o recente Chefes de Kansas City – Notas de búfalo jogo de playoff no Highmark Stadium, Jason Kelceo irmão do tight end Travis Kelce, roubou os holofotes com sua comemoração exuberante. O Hall da Fama do Futebol Profissional se tornou viral por se divertir muito no jogo dos playoffs da Rodada Divisional da AFC. Quando Travis marcou um touchdown, Jason não conseguiu conter a empolgação e se soltou na arquibancada.

A transmissão esperava capturar Taylor Swift‘s ao jogo, mas em vez disso, eles foram presenteados com Jason Kelce sem camisa e barulhento gritando na suíte. O vídeo dele enlouquecendo rapidamente circulou na internet, com muitos fãs se divertindo com suas travessuras.

Em uma reviravolta surpreendente, alguém usou a tecnologia de IA para criar imagens de Jason Kelce como itens colecionáveis ​​​​da Funko Pop. Essas estatuetas de vinil são conhecidas por suas cabeças enormes e olhos roxos, apresentando personagens da cultura pop e da vida real. É uma maneira peculiar e divertida de imortalizar o momento memorável de Kelce no jogo.

Durante o jogo, as coisas ficaram tão turbulentas que até Patrick Mahomes‘ Papai teve que intervir. Kylie Kelce teve que mandá-lo dizer a Jason para “colocar seu A de volta” na suíte, pois seu comportamento selvagem estava ficando fora de controle. É claro que Kelce estava realmente vivendo o momento e se soltando nas arquibancadas.

A imagem de Jason repercutiu na Internet

Após o touchdown de seu irmão, Kelce arrancou sua camisa e saltou para fora da suíte, juntando-se aos fãs do Bills na comemoração. Apesar de torcer contra o time, ele foi recebido de braços abertos e ainda deu um segundo salto para a arquibancada durante o jogo. Ele até pegou dois jovens fãs, um dos quais segurava uma placa que dizia: “Eu amo T Swift”. Foi uma demonstração de alegria alegre e espontânea que ressoou em muitos fãs.

A natureza lúdica e despreocupada das ações de Jason Kelce trouxe uma sensação de diversão ao intenso jogo dos playoffs. A sua energia contagiante e a vontade de abraçar o momento proporcionaram uma experiência inesquecível, tanto para ele como para aqueles que o rodeiam. É claro que Kelce sabe se divertir, mesmo no meio de um jogo de apostas altas.