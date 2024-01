Ali Krieger fala sobre seu divórcio traumático de Ashlyn Harris

USWNT lenda e bicampeã da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões Feminina Ali Guerreiro é talvez um dos melhores expoentes do futebol feminino em todo o mundo, sendo parte importante dessas equipes.

O mesmo pode ser dito de sua ex-esposa Ashlyn Harrisgoleiro que também atuou no Copas do Mundo venceu por Krieger em 2015 e 2019. Os dois tiveram um relacionamento de longo prazo entre 2010 e 2023, casando-se em 2019.

Jogadores do USWNT conhecem a nova técnica Emma Hayes: ‘Animados para começar a correr com ela’LAPRESSE

Palavras de Krieger

No entanto, o casal campeão mundial se separou no ano passado, deixando Krieger traumatizada, como ela disse à SELF Magazine em uma entrevista sobre como percebeu que Harris havia pedido o divórcio.

Acontece que Krieger ouviu que sua esposa estava se divorciando dela enquanto ela estava em campo, afirmando que ela “nunca esqueceria aquele momento”.

“Eu descobri no treino. Eu estava em campo. E saí do campo, no vestiário, e obviamente fiquei arrasada”, disse ela.

“Toda a minha equipe veio para uma festa dançante na noite em que a notícia foi divulgada” Krieger compartilhado.

“Todos. Em horários diferentes. Até as 2 da manhã ficamos lá, só curtindo, dançando, colocando música no YouTube.”

Ela contou como amigos dela trouxeram “vinho e flores, e apenas… eles mesmos”.

“Eles nem pensaram duas vezes. Eles não precisaram perguntar, eles apenas apareceram. Eles continuaram chegando – logo após o treino, depois das reuniões, até as 2 da manhã. Meus filhos estavam lá, estávamos todos lá. “

Ela destacou a força que seus amigos lhe deram durante a turbulência.

“Ao longo dos últimos cinco meses, meus amigos apareceram de maneiras que guardarei com carinho e lembrarei para sempre. Eles são meu verdadeiro povo. até mesmo em seus amigos pessoais, e quando eles aparecem para você, você fica tipo, ‘Uau… graças a Deus.'”

Ali Krieger está atualmente aposentada e atuou principalmente como zagueira, tanto lateral quanto zaga central, sendo considerada uma das melhores jogadoras do mundo em sua posição, sendo nomeada para o FIFPro XI em 2016 e sendo nomeada para a CONCACAF equipe da década pela IFFHS.

A nível de clube, ela ganhou um torneio feminino Bundesliga com FC Frankfurta Liga dos Campeões e dois Copa DFB.