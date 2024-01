Aljamain Sterling: ‘Cômico’ que o UFC acumulou 299 ‘para fazer parecer que’ Sean O’Malley é o empate

Aljamain Sterling não pode deixar de notar uma curiosa coincidência ao olhar para o UFC 299 e ver o que o UFC planejou para a primeira defesa de título de Sean O’Malley contra Marlon Vera.

“Em termos de estilos, ainda é uma luta boa. Não me entenda mal, vou assistir. É engraçado que o UFC tenha sentido a necessidade de empilhar tanto essa carta para fazer parecer que Sean é o empate”, disse Sterling na segunda-feira. A hora do MMA. “Na verdade, é cômico, porque eu sei que as pessoas estavam tentando merda no [UFC] 300 [card]. Eu penso, bem, muitas daquelas lutas que as pessoas provavelmente gostariam [for UFC 300] estavam em 299, por qualquer motivo. Não é preciso muito para tirar conclusões – [if] você quer construir alguém, você constrói [them] levanta e você traz os outros olhos com todas essas outras pessoas.

O UFC 299 acontece no dia 9 de março em Miami e marca a primeira luta indiscutível pelo título peso galo do UFC sem Sterling desde 2021. Além da luta principal de O’Malley x Vera 2, o card também inclui Dustin Poirier x Benoit Saint Denis, Curtis Blaydes x Jailton Almeida, Gilbert Burns x Jack Della Maddalena, Kevin Holland x Michael Page, Petr Yan x Song Yadong e Mateusz Gamrot x Rafael dos Anjos, entre outros. O’Malley encerrou o reinado recorde de Sterling no campeonato com um nocaute no segundo round no UFC 292.

Sterling, de 34 anos, está se preparando para estrear no peso pena contra Calvin Kattar no dia 13 de abril, no UFC 300, então não está mais muito preocupado com o funcionamento interno do peso galo. Mas no UFC 299, ele vê um caminho claro para Vera roubar o título.

“Acho que ‘Chito’ tem que jogar o jogo longo, e acho que enquanto joga o jogo longo, ele precisa se desbastar, e acho que seu tanque de gasolina começará a assumir o controle e acho que sua durabilidade começará a assumir o controle, ”Sterling disse. “Não acho que Sean seja tão durável e não acho que mentalmente ele seja tão resistente. Acho que o júri ainda não decidiu. Novamente, se ele quiser dizer: ‘Bem, eu venci o maior peso galo’, só para se sentir melhor – quero dizer, é entre mim e Dom [Cruz] neste ponto – mas se ele quiser usar isso como, ‘Bem, o que isso significa sobre você?’ Estou apenas chamando como eu vejo. Estou olhando para as lutas dele no passado, onde ele foi atingido e então meio que rolou. Aquele com ‘Chito’, o Andre Soukhamthath.

“Há lutas que você pode olhar e pensar, não tenho certeza de onde ele está realmente. Numa luta de cinco rounds que vai longe, se for longe, acho que o ‘Chito’ fica mais forte.”

Vera derrotou O’Malley anteriormente por nocaute no primeiro round no UFC 252 em agosto de 2020. Esse revés continua sendo a única mancha no histórico profissional de O’Malley no MMA.

O’Malley melhorou significativamente desde aquela primeira luta, no entanto, e provavelmente entrará na revanche como mais do que um favorito nas apostas de 2 para 1 para se vingar de “Chito”.

Sterling não ficaria surpreso se fosse exatamente assim que acontecesse.

“Se Sean conseguiu causar grandes danos, faça valer a pena, deixe ‘Chito’ usá-lo, acho que ele pode desencorajá-lo um pouco”, disse Sterling. “Ele terá a vantagem da velocidade – e diz isso, ele fica tipo, ‘Oh Chito, você é muito lento, você é muito lento. Você não será capaz de me bater.

“Mas o problema é que, como um cara que usa muito trabalho de pés, se O’Malley quiser continuar circulando pela jaula e usando todas essas fintas, isso gasta muita energia. E ele corta muito peso também – só porque ele não corta tanto quanto eu, ele também é tão magro quanto eu – então quando ele corta, ele perde muito. E acho que em uma situação como essa, se ele não for eficaz com essa produção de energia, acho que é aí que ‘Chito’ pode pegá-lo. Mas, novamente, acho que Sean é o lutador mais habilidoso neste confronto.

“’Chito’ não tem experiência em wrestling, mas se [O’Malley] tropeça e escorrega na casca de banana de novo, machuca o dedão do pé e Sean acaba de costas, acho que a luta termina exatamente da mesma forma que da primeira vez”, continuou Sterling. “Eu sei que ele estava dizendo: ‘Oh, eu estava matando você em 30 segundos de luta.’ Quero dizer, Leon Edwards estava perdendo para [Kamaru] Usman por 20 minutos até que ele não estivesse, então eu odeio essa narrativa de que a luta não termina até que a maldita luta acabe. Então, novamente, essa é uma pergunta difícil. Não tenho certeza de quem escolher neste. Acho que o Chito está um pouco mais comprovado e testado, e isso pode fazer a diferença.

“Eu só acho que em algum momento você terá que ser real consigo mesmo em sua análise quando estiver abordando essas lutas, e só espero que Sean esteja fazendo as coisas certas para se preparar para isso. O melhor homem pode ganhar. Não tenho cachorro na corrida. Eu realmente não me importo, contanto que Merab [Dvalishvili] obtém a próxima chance no título.