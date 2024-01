Alteração no conteúdo, cargo e salário; veja todas as mudanças do concurso Funai

Concurso Funai oferta mais de 500 vagas

Com grandes oportunidades de mudar de vida, o concurso Funai chegou a todo o valor. São mais de 500 vagas. Vale lembrar que o edital foi retificado.

Veja todas as mudanças do certame.

Concurso FUNAI

O tão esperado Concurso FUNAI, integrante do Concurso Nacional Unificado, teve suas primeiras retificações divulgadas através do Diário Oficial da União (DOU), trazendo esclarecimentos e importantes ajustes para os futuros candidatos. Este artigo destaca as mudanças que aconteceram neste edital.

Remuneração atualizada no concurso Funai

Uma das alterações de destaque é a revisão da remuneração inicial para a especialidade de Especialista em Indigenismo. Para áreas como Arquitetura, Engenharia, Analista em Ciência e Tecnologia em Engenharia Civil e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, o salário inicial foi ajustado para R$ 8.236,16.

Outra modificação crucial foi a ampliação da possibilidade de candidatura para a especialidade de Indigenismo. Agora, essa área aceita candidatos de qualquer campo de conhecimento, proporcionando uma maior diversidade de participantes.

Remuneração para Especialista em Indigenismo Estatística

A remuneração inicial para a especialidade de Especialista em Indigenismo na área de Estatística foi recalibrada, atingindo agora o valor de R$ 10.453,94. Essas alterações refletem diretamente no anexo II do edital, fornecendo detalhes específicos sobre cargos, descrições, especialidades, requisitos de formação, atividades previstas e remuneração.

Consistência nas Vagas e Salários

Importante ressaltar que o número total de vagas permanece inalterado, totalizando 502 oportunidades distribuídas em todos os blocos temáticos. Essas vagas abrangem cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais variando entre R$ 4.008,24 e R$ 10.453,94.

Variedade de Oportunidades no Concurso FUNAI

O Concurso FUNAI oferece uma gama diversificada de oportunidades, com vagas para diferentes níveis de escolaridade e especialidades. Para candidatos de nível médio, o cargo de Técnico em Indigenismo dispõe de 152 vagas, com remuneração inicial de R$ 4.008,24.

Já para os profissionais de nível superior, as oportunidades se estendem em diversas áreas, com remuneração de até R$ 10.453,94. As especialidades contemplam cargos como Administrador, Antropólogo, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Engenheiro, entre outros, totalizando 314 vagas para essas posições.

Etapas do concurso Funai

O processo seletivo será composto por três etapas, visando avaliar de forma abrangente as habilidades e qualificações dos candidatos:

Primeira Etapa: Avaliação Multifásica 1ª Fase: Provas objetivas e dissertativas, com caráter classificatório e eliminatório. 2ª Fase: Perícia médica para candidatos declarados com deficiência, de caráter eliminatório. 3ª Fase: Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter eliminatório. 4ª Fase: Confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas, de caráter eliminatório.

Segunda Etapa: Avaliação de Títulos Destinada à análise de títulos, com caráter classificatório.

Terceira Etapa: Curso de Formação Específico Curso de formação com caráter classificatório e eliminatório.



Cargos

O concurso Funai oferta vagas para médio e superior. Conheça os cargos:

Técnico em Indigenismo – 152 vagas.

Para nível superior, os cargos são:

Especialista em Indigenismo:

Administrador – 26 vagas;

Antropólogo – 19 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Assistente Social – 21 vagas;

Bibliotecário – 6 vagas;

Contador – 12 vagas;

Economista – 24 vagas;

Engenheiro – 20 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 31 vagas;

Engenheiro Florestal – 2 vagas;

Estatístico – 1 vaga;

Geógrafo – 4 vagas;

Indigenista Especializado – 152 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Sociólogo – 12 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas; e

Técnico em Comunicação Social – 10 vagas.

Como se inscrever no concurso Funai

Os interessados poderão se inscrever entre 19/1 até 9/2. A taxa é R$ 90. O candidato precisará ter uma conta no Gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze).

Vale destacar que o candidato deverá escolher um bloco temático e, depois, os cargos que tem interesse. Em seguida, ordenar a sua preferência entre os cargos e especialidades.