Alvo é criticado por vender livro do mês da história negra com rótulo incorreto

A Target está sendo criticada por vender material do Mês da História Negra em suas lojas com informações factualmente incorretas – ou seja, rotular grosseiramente os negros americanos históricos.

A confusão inoportuna foi apontada por TikToker @Issatete – que postou um vídeo agora viral do que ela diz ter encontrado em um Target perto dela. No clipe, ela mostra um livro de atividades de aprendizagem em estilo magnético chamado “Direitos Civis”.

Ele vem de um varejista de produtos infantis chamado Bendon – mas esse usuário está bravo com a Target por vender esses livros, que ela diz terem nomes de figuras negras proeminentes que não combinam com suas fotos.

Dê uma olhada… você verá do que ela está falando. Existem pelo menos três exemplos de nomes completamente mal rotulados, e Issa está chateado, chamando isso de mais do que apenas um descuido.

Em outra parte do livro, a imagem rotulada com o nome de Du Bois é na verdade um educador e autor Booker T. Washington – enquanto a foto de Booker é na verdade Woodson. Fale sobre uma feira!

O que quer que tenha acontecido, o momento não poderia ser pior… nesta véspera do Mês da História Negra. Começo difícil para a Target e para a editora do livro, com certeza.