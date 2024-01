Alyssa Milano arrastada por tentativa de arrecadação de fundos para a viagem de beisebol do filho

Ela escreveu: “O time de beisebol do meu filho está arrecadando dinheiro para sua viagem a Cooperstown. Qualquer quantia seria muito apreciada. Você pode ler mais sobre o time e fazer uma doação aqui”… depois disso, ela criou um link para a página do GFM, que tem como meta arrecadar US$ 10 mil.

Você pode entrar na tendência “Alyssa Milano” nesta manhã para ter uma noção do que diabos está deixando todo mundo tão irritado por causa disso – mas é bem direto… as pessoas estão reclamando que AM é uma grande estrela, que presumivelmente é carregado e quem pode pagar isso com um estalar de dedos. Então… por que ela está solicitando doações como uma normal???