EUn vezes onde golfe só fala sobre dinheiro, Nick Dunlap veio resgatar o romantismo do esporte. O americano de 20 anos, ainda amador, venceu o American Express, torneio vencido no ano passado por Jon Rahmpara se tornar o primeiro golfista amador a vencer um evento no Tour PGAo circuito de maior prestígio do mundo, desde 1991, quando Phil Mickelson venceu o Northern Telecom Open.

Sua condição o impediu de usufruir de um cheque de 1,512 milhão de dólares, que caiu para o segundo colocado, Christian Bezuindehoutum forte contraste com aquele a que o canhoto mais famoso do golfe teve de renunciar há 33 anos, que era de 180.000.

A vitória do amador é colocada em perspectiva quando se considera que Jon Rahmo vencedor anterior, vale 600 milhões de euros após assinar pelo VIDA Golfe. O próprio Rahm o parabenizou pelo X e previu “um grande futuro para este talento”.

O resultado parecia predestinado. Sam Burnsum dos 12 jogadores de golfe americanos que sucumbiram no outono passado em Roma, no Copa Ryderchegou ao buraco 16 fácil, último par 5 do torneio, com uma tacada à frente de Dunlap e não só não aproveitou, como jogou ao lado dele nas duas partidas seguintes mandou duas bolas para a água, acertou duas duplas bogeys para terminar em sexto.

Dunlapque visitou a água no buraco 7 (um double bogey) e que viu Burns usar três tacadas, acertou o par nesses dois buracos finais para alcançar o triunfo mais histórico de que há memória.