Amanda Nunes sugere possível retorno: ‘Ainda me sinto campeã, então veremos’

Amanda Nunes não está fechando as portas para um possível retorno depois de se aposentar e abrir mão de seus dois títulos do UFC em junho passado.

Enquanto ela se sentava a poucos metros do octógono no UFC 297 e assistia Raquel Pennington ser coroada a nova campeã peso galo em sua ausência, a maior lutadora feminina da história do UFC não ficou chateada, mas ainda estava um pouco em conflito. Quando entregou o cinturão, Nunes era inegavelmente a melhor lutadora do UFC com 135 e 145 libras, mas também estava pronta para uma pausa enquanto se preparava para receber um segundo filho em sua família.

Agora, sete meses depois daquela noite, Nunes não se arrepende de sua decisão, mas parece que a luta definitivamente ainda está em sua mente.

“Eu estava nervoso [watching the title fight]”, disse Nunes no programa pós-luta do UFC 297. “Não sei por que, mas estava muito nervoso. Foram sentimentos confusos. Fiquei feliz e triste. Quando vi ‘Rocky’ com o cinturão, fiquei bem. Eu não estava chateado nem nada parecido.

“Acho que tomei a decisão certa ao me aposentar, descansando um pouco. Cuidando dos bebês. Não posso deixar Nina [Nunes] com dois bebês sozinha. Então, eu também estou gostando. Toda a minha vida foi relacionada a lutas, então não fui capaz de aproveitar meus 20 anos. Meus 20 anos passaram assim. Tenho 35 anos e agora posso voltar ao Brasil, ficar um pouquinho com meus amigos e familiares, aproveitar e ver o que acontece.”

O longo hiato nas lutas permitiu que Nunes se concentrasse em algo diferente da rotina constante dos campos de treinamento e na preparação para a defesa do título. Dito isso, ela sabe que ainda tem muito no tanque e é difícil negar esses instintos quando ela ainda é uma lutadora de coração.

“Ainda sou jovem, fresco”, disse Nunes. “Nunca sabemos [what might happen]. Temos muitas coisas para fazer. Ainda tenho que resolver um monte de coisas em casa, o que vou fazer e ver o que acontece.”

Nunes não está pronta para declarar um retorno, mas certamente parece que ela estava pelo menos pensando nessa mudança depois de testemunhar seu título enrolado na cintura de outra pessoa.

Pelo que parece, Nunes tem muito o que pensar nos próximos meses, e é bem possível que o fim desse caminho a leve de volta ao UFC.

“Não sei – nunca sabemos”, disse Nunes. “Sou um lutador e esse é o meu trabalho. Eu amo tanto isso e não sei. Gosto também de não ir à academia todos os dias e ter uma vida normal, ficar um pouquinho em casa e ter preguiça. EU [can’t be] preguiçoso como lutador, é muito difícil.

“Mas ainda sou saudável e poderoso, inteligente, penso como um campeão. Ainda me sinto um campeão, então veremos.”

Nunes se aposentou com um notável recorde de 23-5 em sua carreira, incluindo reinados como campeã peso-galo e peso-pena no UFC. Ela também é a única lutadora na história do UFC a vencer todos os campeões que já conquistaram o cinturão até 135 e 145 libras – incluindo uma vitória desigual sobre Pennington em 2018.