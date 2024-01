Amy Robach explica decisão de ficar com TJ Holmes

EUuma revelação profundamente emocional, Amy Robach expressou seu compromisso inabalável com seu relacionamento com TJ Holmesreconhecendo os imensos desafios colocados pelo seu passado profissional comum.

No último episódio do podcast “Amy and TJ”, Roubar se abriram sobre as pressões únicas que enfrentam em um relacionamento aberto ao olhar público.

Ao esclarecer que a pressão que sente não decorre das expectativas do público em relação ao seu relacionamento com o ex-âncora do “GMA3”, Roubar apontaram para o peso imposto pela repercussão do caso em suas carreiras.

Ambos Robach e Holmesque foram oficialmente dispensados ​​de seus cargos na ABC em janeiro de 2023 devido ao envolvimento extraconjugal, vivenciaram as consequências de suas ações como um revés profissional.

Por que a ABC demitiu a dupla?

Robach, de 50 anos, enfatizou a dificuldade de navegar no relacionamento em meio à turbulência profissional e afirmou sua crença de que o amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma escolha consciente.

“Sempre trabalhamos juntos, mas trabalhar com esse tipo de pressão sobre nossas cabeças é outra coisa… essa pressão é muita”, Roubar explicado ao podcast Amy e TJ.

“Eu sei que conheço você bem o suficiente e passei bastante tempo com você e sabia como me sentia.

“O amor às vezes é uma escolha, quando é difícil, não é apenas um sentimento. A luxúria é um sentimento, mas o amor é uma escolha, eu acredito, e eu escolhi amar você.”

Expressando seu desejo de retornar às ondas ao lado Holmes, Robach admitiu abertamente que o fracasso potencial do relacionamento deles seria devastador para ela, ressaltando a importância da escolha que ela fez ao se comprometer com a união deles.

O casal enfrentou o escrutínio público e uma investigação subsequente da rede depois que surgiram fotos de seu caso extraconjugal. As consequências levaram à sua saída da ABC em 2023, com a rede considerando seu relacionamento uma “distração”.

Um ano depois do escândalo estourar, ambos Holmes e Robach abordaram as alegações em seu podcast, desmascarando a noção de infidelidade e afirmando que eles estavam em processo de divórcio de seus respectivos cônjuges na época.

Ao refletir sobre a viagem, Roubar reconheceu os desafios inerentes aos relacionamentos, descrevendo-os como confusos e imperfeitos. Apesar da trajetória tumultuada, ela afirmou que nunca esteve tão feliz, agradecendo por estar ao lado da melhor amiga diante das adversidades.