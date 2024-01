Amy Sedaris sobe ao palco na gala do National Board of Review Awards

Amy Sedaris acabou no chão na gala do National Board of Review Awards, mas a atriz / comediante fez o que faz de melhor … e transformou a queda em ouro cômico.

Amy esteve no evento em Nova York na noite de quinta-feira, apresentando Paulo Giamatti com o prêmio de Melhor Ator por seu trabalho em “The Holdovers” – mas a emoção se transformou em pânico quando ela caiu enquanto se afastava do pódio.

Paul rapidamente correu para ajudar a atriz de “Elfo”, mas não deve ter doído muito, pelo menos no momento… porque ela, brincando, ficou deitada no chão enquanto Paul voltava ao seu discurso, arrancando uma grande risada do multidão repleta de estrelas.

A página do Instagram da NBR até zombou da queda de Amy – compartilhando outro ângulo dela no chão ao lado de Paul, escrevendo: “Paul Giamatti literalmente surpreendeu a apresentadora Amy Sedaris com sua performance cômica diferenciada.” Bem jogado, NBR.

Quanto às vitórias, Lily Gladstone dar Martin Scorsese levou para casa os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Diretor por “Killers of the Flower Moon”, Marcos Ruffalo ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por “Poor Things” Bradley Cooper recebeu o prêmio NBR Icon, e o co-ator de Paul Da’Vine Joy Randolph voltou para casa com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante.

Outros grandes nomes presentes foram Michael J. Raposa, Zac Efron, Elizabeth Olsen, Anne Hathaway, Jéssica Chastain, Ethan Hawke, Daniel Day-Lewis e muitos mais.