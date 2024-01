Amy Winehouse Biopic ‘Back To Black’ lança trailer, mais reações mistas

Marisa Abela está lançando como Amy Winehouse tem irritado as pessoas há cerca de um ano – e muitos AINDA estão furiosos depois que o trailer do filme biográfico foi lançado … não posso vencer todos.

Pelo que podemos ver, Marisa não é a mesma personagem do falecido ícone… mas ela está perto o suficiente – passando de uma londrina comum do dia a dia para uma potência com roupas de colméia e muitas tatuagens no primeiro trailer do filme, ‘ Back to Black, mostrando sua ascensão na indústria musical.