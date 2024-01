Analista da ESPN muda de opinião sobre Josh Allen enquanto Bills continua provando que é uma franquia de pobreza

Sanalista de portos Mike Greenberg de ESPN se tornou viral no mês passado por defender Notas de búfalo quarterback Josh Allen e agora está repetindo exatamente o oposto enquanto a franquia se prepara para sediar o Chefes de Kansas City domingo, no Highmark Stadium, no Rodada Divisional da AFC.

Greenberg teria afirmado que Allen “não realizou nada” para ser considerado um grande QB ao lado de nomes como Patrick Mahomesexatamente o oposto de seu discurso viral chamando o quarterback do Bills de o jogador mais subestimado da liga.

Christian Wilkins supostamente agarra Josh Allen de forma inadequada, Mahomes pode ser o próximo

“Olha, são quatro [great quarterbacks in the league right now]”, disse Greenberg, por Sportskeeda. “Patrick Mahomes é o quarterback esmagador desta geração. Esta é a liga dele agora. E havia realmente três candidatos para ser seu principal rival. Joe Burrow foi um deles. E Burrow entrou em seu prédio e os espancou. Lamar Jackson é outro.

“Ele está prestes a ganhar seu segundo prêmio de MVP, e então Allen é o terceiro. E para mim, ele é quem tem menos direito a isso. apenas fazendo isso com base na fé cega.”

Projetos de lei precisam de um novo estádio

Bills perdeu quatro consecutivas Super Bowls na década de noventa e desde então continuou a ser uma das franquias de pobreza da liga.

Eles tiveram que adiar a sua Curinga da AFC confronto contra o Pittsburgh Steelers devido a uma nevasca antes de vencê-los um dia depois.

Os projetos de lei estão mais uma vez pedindo aos fãs que os ajudem a limpar a neve, levando as redes sociais a trollá-los, especialmente com comentários dizendo que eles precisam construir um estádio em forma de cúpula.