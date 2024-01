Ancelotti deve conquistar a tripla para completar seu último desafio no Real Madrid

Cgalinha Carlos Ancelotti folhas Real Madrid para sempre, seu nome tem lugar no panteão das grandes glórias do Real Madrid abrigo. Ele tornou os Los Blancos campeões com tudo o que está disponível para vencer, mas há uma coisa que ele precisa fazer… vencer tudo ao mesmo tempo.

Nenhum treinador do Real Madrid já alcançou a tripla e se o grande italiano o conseguir, então selará o seu nome como o maior treinador de sempre do Real Madrid e um dos melhores de todos os tempos. Para fazer isso, ele deve vencer LaLiga, UEFA Champions League e Copa del Rey.

Em sua primeira temporada, Ancelotti entregou o Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, após 12 anos de ausência, e a Copa del Rey agradece O gol icônico de Gareth Bale. No entanto, a liga foi vencido pelo Atlético.

Infelizmente, o título esteve ao seu alcance quase até o fim, mas ele o perdeu com três jogos consecutivos sem vitórias, faltando quatro para o final. Empata contra Valência e Valladolid e a derrota definitiva em Vigo celta os viu terminar em terceiro, a três pontos do título para seus rivais intermunicipais.

Em 2022 veio o Liga dos Campeões, outra vez, contra o Liverpool graças ao gol de Vinicius Jr.e o campeonato foi vencido com grande domínio, mas o Copa do Rei desapareceu nas oitavas de final, um pouco chateado para Athletic Bilbao através do gol de Berenguer faltando um minuto.

Nem mesmo Zidane conseguiu

O ciclo de três títulos consecutivos da Liga dos Campeões com Zidane mal flertou com os agudos, apesar de possuir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric e Sergio Ramos quando ele tentou fazer isso.

Por que? Bem, Celta de Vigo e Leganés bateu no dele Real Madrid ficou fora das copas nacionais nas quartas de final e em sua primeira temporada o time já estava fora quando ele assumiu o comando por causa de um gol de impedimento no Cádiz.

A melhor equipe de Zidane, a de 2016-17 com um esquadrão com uma unidade dupla muito poderosa, venceu La Liga e Liga dos Campeões mas não consegui trazer para casa o Copa do Rei, que foi vencida por seus amargos rivais, Barcelona.

Uma chance de imitar Pep Guardiola

Barcelona 2008/2009 é amplamente considerado um dos melhores, senão o melhor, time de todos os tempos, tornando-se o único time a ganhar todos os troféus disponíveis ao longo de uma temporada.

Liderado por Lionel Messi, Thierry Henry e Samuel Eto’ocombinado com o controle de Xavi, Iniesta e Sergio Busquets e as novas ideias de Pep Guardiola, eles ganharam todos os seis troféus possíveis em 2008/09, incluindo o Supertaça Europeia e Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA, juntamente com LaLiga, Taça do Rei, Supertaça de Espanha e Liga dos Campeões.

Foi uma conquista histórica que ninguém na Espanha havia conseguido antes. Na verdade, fora da Península Ibérica, apenas Bayern de Munique realizaram a façanha. Fizeram-no em 2020, cerca de 11 anos depois.

Por isso Ancelotti continua a aspirar ao que tanto foi negado a Madrid. É um tiro para imitar Barcelona e Guardiola e roubar-lhes o direito de se gabar que mantiveram durante 15 anos.

Assim, com a capital da equipe mais famosa da Espanha, eles estão bem posicionados para vencer a La Liga e estão no mesmo nível Cidade de Manchester como principais concorrentes no Liga dos Campeões. Mas com mais três temporadas pela frente após sua renovação, ele poderá finalmente chegar aonde ninguém esteve antes?