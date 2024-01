Anderson .Paak relaxa no México com o cantor Sterre dias após o pedido de divórcio

Anderson .Tanquenão perde tempo para voltar ao jogo do namoro… dias depois de encerrar oficialmente seu casamento, ele está indo para a praia no México com um novo pássaro canoro.

O escriba do Silk Sonic foi visto em Puerto Vallarta no domingo com um cantor holandês Sterre Marith Tapilatue eles são claramente um casal… de mãos dadas durante um passeio romântico ao pôr do sol.

O cenário de tirar o fôlego faz parecer que eles estão em um videoclipe de um de seus clássicos do R&B – com a sugestão “Leave the Door Open”.

Não está claro quando AP e Sterre se conheceram, mas a revelação pública como casal aconteceu poucos dias depois que o vencedor do Grammy pediu o fim de seu casamento de 13 anos com a cantora. Jae Lin.

TMZ divulgou a história, em seus documentos de divórcioAnderson está buscando a guarda conjunta dos dois filhos que ele e Jae Lin têm juntos e quer dividir seus bens igualmente.