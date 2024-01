Andrew Garfield foi flagrado beijando Olivia Brower, modelo da Sports Illustrated, em Londres

Andrew Garfield foi visto recentemente em Londres se divertindo muito com sua nova namorada Olivia Brower, que apareceu em algumas sessões de fotos de maiôs da Sports Illustrated em 2019 e 2020

Olivia Brower passou algum tempo em Londres com Andrew Garfield

O casal foi flagrado pelas câmeras se abraçando e se beijando do lado de fora da casa do Homem-Aranha, em Londres, no dia 3 de janeiro. Garfield era vestido casualmente vestindo uma camiseta cinza, calça preta, tênis azul e um boné de beisebol.

Em seus braços, Olivia Brower vestia um casaco de lã preto sobre uma blusa preta e calça preta, tênis e uma bolsa Celine.

De acordo com o Page Six, Brower está na casa de Garfield há um “longo período de tempo”, quando eles foram vistos carregando algumas malas em um carro antes de se despedirem apaixonadamente e partirem.

Olívia tem estado fora do radar, mas ela apareceu na edição de maiôs da Sports Illustrated de 2019 e 2020.

Quando ela foi entrevistada por Raposa sobre sua experiência como modelo de maiô e o que sentiu durante o ensaio fotográfico ela mencionou que foi “um momento tão surreal.“

André Garfield famoso Emma Stone por cerca de três anos, mas depois terminou com ela em 2015, depois namorou Rita reza e terminou seu relacionamento com ela em 2019. Ele também foi visto com Alyssa Miller que também é modelo de maiô SI em 2021, mas aparentemente rompeu no ano seguinte.

O último projeto de Garfield onde ele joga Carl sagan ainda está em desenvolvimento, assim como seus outros três projetos, Vivemos no tempo, no ar quente e em Brideshead revisitado.