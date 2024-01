EUuma saída animada da restrição ao álcool do ano passado, Anderson Cooper e Andy Cohen tocou no Ano Novo na CNN com um brinde comemorativo, servindo doses de tequila no ar.

A proibição do álcool, imposta pelo CEO da CNN Chris Luz em resposta às preocupações com a credibilidade, entrou em vigor durante o programa de Réveillon da rede de 2022.

A conversa sobre a restrição anterior ao álcool veio à tona poucos minutos após a transmissão ao vivo da Times Square às 20h. Cohen perguntou divertidamente sobre Tanoeiroa libação.

“O papai pega o suco?” ele perguntou.

Tanoeiro respondeu com um toque de humor, questionando se ele poderia ser indulgente com responsabilidade. Cohen assegurou-lhe.

“Claro sempre.”

Cohen forneceu o álcool

No entanto, para TanoeiroPara sua surpresa, ele não veio preparado com álcool para o show anual de apresentador. Cohensempre engenhoso, prontamente revelou uma grande sacola amarela contendo uma garrafa considerável de tequila.

“É por isso que sou um parceiro muito bom para você. Entendi! Estamos fazendo isso!” exclamou Cohen enquanto ele servia doses para si mesmo e Tanoeiro.

Com um brinde sincero, Cohen expressou sua gratidão a Tanoeiro e desejou a todos um feliz ano novo antes que os dois anfitriões tomassem doses de tequila juntos. Apesar do desconforto momentâneo causado pelo sabor da bebida, Tanoeiro e Cohen abraçou o clima de comemoração, com Cohen declarando: “Uau, já me sinto relaxado!”

A repressão ao álcool durante o show de Ano Novo foi implementada depois CohenAs críticas ousadas de B. ao então prefeito da cidade de Nova York Bill de Blasio durante a transmissão do ano anterior. Luz transmitiu preocupações sobre o impacto do consumo de álcool no ar na credibilidade da CNN, o que levou à restrição. No entanto, esta passagem de ano marcou o regresso à tradição de brindar e celebrar Cooper e Cohentrazendo um início de ano festivo e animado.