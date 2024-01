Andy Reid, do Chiefs, discute rumores de aposentadoria e homenageia Bill Belichick

EUNas últimas 24 horas, o mundo do futebol teve de contar com a saída de treinadores de alto nível das equipas onde fizeram história. Nick Saban chocou os fãs ao se afastar do Universidade do Alabamaenquanto Pete Carrolreinado como o Seattle Seahawks‘O treinador principal chegou ao fim. Na quinta-feira, o Patriotas da Nova Inglaterra confirmaram que estavam passando de seis vezes Super Bowl campeão Bill Belichick depois de uma temporada sem brilho de 2023.

Muitos fãs e analistas estão agora se perguntando se Andy Reid será o próximo treinador icônico a deixar o cargo. O Chefes de Kansas City‘líder de longa data permanece sob contrato, mas apenas através 2025 — e como Reid ele mesmo apontou na quinta-feira, ele não está ficando mais jovem.

Reid não está pensando em se aposentar

Mesmo que os colegas gostem Belichick estão seguindo em frente, Reid disse aos repórteres na quinta-feira que ele ainda não tem planos de ficar de lado e encerrar seu mandato de uma década como Chefes‘ treinador.

“Estou velho, mas não tão velho“, Reid brincou.

Reid, que completa 66 anos em março, liderou Cidade de Kansas a dois títulos do Super Bowl em suas primeiras 10 temporadas como técnico dos Chiefs. Os Chiefs foram um time regular nos playoffs durante os primeiros anos de Reid no comando, depois que ele deixou o Águia Filadélfias em 2012, mas não foi até a chegada de Patrick Mahomes que Kansas City se tornou um rolo compressor – seu sucesso em campo se transformou Mahomes e final apertado Travis Kelce em estrelas maiores que a vida.

O sucesso dos Chiefs sob o comando de Reid resultou na franquia dando-lhe uma extensão de longo prazo em 2020, vale mais de US$ 10 milhões por ano. Mas esse contrato expira após a próxima temporada, o que significa que o treinador e a organização terão em breve uma grande decisão a tomar, mesmo que nenhum dos dois esteja planejando uma separação neste momento.

Reid elogia Belichick como o melhor contra quem ele já treinou

Reid e Belichick tiveram confrontos de alto nível nas últimas duas décadas. Belichick’s Patriotas levou a melhor sobre Reid Águias em Super Bowl XXXIX em 2005, e o Tapinhas novamente derrotou Reid e os Chiefs em um clássico Jogo do Campeonato AFC em janeiro de 2019.

Esses confrontos intensos e acirrados produziram respeito mútuo entre os dois treinadores – e Reid homenageou Belichick na quinta-feira chamando-o de o melhor treinador que ele já enfrentou.

Reid está subindo constantemente na lista de vitórias de todos os tempos como treinador, ficando em quarto lugar com 280 vitórias totais e o segundo de todos os tempos com 22 vitórias nos playoffs. Mas Belichick está mais próximo do recorde histórico, já que seu 333 vitórias combinadas estão apenas 15 atrás do final Don Shula — e ele 31 vitórias na pós-temporada são os melhores de qualquer treinador na história da NFL.