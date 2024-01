Andy Reid esquece Patrick Mahomes e Travis Kelce e só tem olhos para outro jogador do Chiefs

vocêa menos que seu nome seja Patrick Mahomes ou Travis Kelceé uma tarefa bastante difícil brilhar com a camisa do Chefes de Kansas City nos dias de hoje.

Mas com Mahomes não melhor do que seu nível normal e Kelce não conseguindo entrar no placar apesar de 10 recepções, coube à defesa receber seus aplausos.

O bigode de Andy Reid congelou e Rashee Rice não para de rir disso

Em particular, a maneira como o cornerback L’Jarius Sneed limitou a ameaça do ataque de Miami com Jaylen Waddle e velho amigo Monte Tyreek foi poderosamente impressionante.

Não foi perdido pelo treinador principal Andy Reid quão crucial Sneed foi para extinguir a ameaça de Hill, bem como para prestar homenagem ao trabalho do técnico de defesa Dave Merritt.

“Escute, Tyreek é um grande jogador. Quero dizer, um grande jogador, e você viu a única captura que ele teve”, disse Reid.

“Você não vê Tyreek sendo derrubado com muita frequência, mas Sneed fez isso. Tenho dificuldade em acreditar que haja outro escanteio tão bom quanto ele nesta liga. Ele está realmente jogando bem e desafiador, e você tem [Trent] McDuffie do outro lado que está fazendo a mesma coisa.

“Ele está jogando um ótimo futebol, assim como o secundário. Dave fez um bom trabalho com esse grupo.”

Chiefs têm outra estrela em Sneed

Se suas atuações contra os Dolphins nesta temporada refletem o que Sneed pode produzir, os Chiefs podem se considerar extremamente afortunados.

De acordo com o Next Gen Stats, o produto Louisiana Tech permitiu apenas uma recepção combinada para Hill e Waddle em dois jogos contra Miami nesta temporada. Essas estatísticas não têm precedentes na NFL.

Embora Sneed não tenha chegado ao Pro Bowl os Chiefs tornaram seu valor conhecido e suas exibições contra recebedores de primeira linha como Justin Jefferson, Ja’Marr Chase e AJ Brown sublinhe exatamente por que ele é altamente avaliado.

Sua potencial agência livre no momento em que ele está entrando em seu auge será uma preocupação, mas se os comentários de Reid servirem de referência, os Chiefs certamente farão tudo o que puderem para amarrá-lo a outro contrato em breve.