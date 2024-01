Anfitrião da MSNBC engasga em janeiro de 3 anos 6º Aniversário, Novos Fugitivos Capturados

Um apresentador da MSNBC conteve as lágrimas ao vivo enquanto conversava com um policial que estava na linha de frente em janeiro. 6 – e em outras notícias… novos fugitivos estão sob custódia há 3 anos.

Âncora Jonathan Capehart trouxe o ex-oficial do Metro DC Michael Fanone em seu programa de sábado de manhã, e depois de recapitular o que aconteceu no dia 06/01/21 e apresentá-lo … JC ficou emocionado diante das câmeras antes de passar as coisas para seu convidado.

Como dissemos, Fanone foi um dos muitos policiais presentes no local em janeiro. 6 – e ele quase perdeu a vida quando apoiadores do MAGA invadiram o Capitólio na tentativa de impedir a certificação das eleições de 2020 pelo Congresso… isso depois Donald Trump fez um discurso no início do dia.