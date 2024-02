Anfitrião de chefes observa chefes de partido para reabilitação, falecidos têm ligações com drogas

O homem que organizou a malfadada festa de observação do Kansas City Chiefs, que terminou com três mortes, está supostamente buscando ajuda para dependência química na reabilitação – e o TMZ obteve mais informações sobre o falecido que podem fornecer pistas sobre o que pode ter acontecido.

Jordan Willis – que convidou vários amigos para sua casa na área de KC para assistir ao jogo dos Chiefs no início de janeiro – agora está procurando tratamento para abuso de substâncias – com seu advogado dizendo que ele “reconheceu que tinha um problema com o vício”… isso depois que seus três amigos apareceram mortos em seu quintal depois de uma noite assistindo futebol… de acordo com Notícias da raposa.

Lembre-se… as famílias dos três homens deram o alarme depois de vários dias sem notícias de seus entes queridos. A polícia apareceu na casa de Willis em 9 de janeiro e colocou JW algemado enquanto ele estava apenas de cueca – embora não tenha sido preso.

Eles encontraram David Harrington, Ricky Johnsondar Clayton McGeeney morto em sua casa. Um quinto homem Alex Waemer-Leecompareceu ao evento, mas teria saído da festa mais cedo.



Agora, é interessante que Willis esteja indo para a reabilitação – porque o TMZ fez algumas pesquisas que estão de acordo com a noção de que essa tragédia pode, talvez, estar relacionada às drogas, afinal.

Por exemplo, soubemos que um dos homens, Clayton, tinha uma ligação com produtos farmacêuticos que poderia lançar alguma luz. Descobrimos que McGeeney tinha uma licença de farmacêutico ativa que foi emitida no ano passado e expiraria no final de maio de 2024.

Embora não saibamos se ele trabalhava em alguma farmácia em particular ou praticava farmacologia de alguma forma no momento de sua morte… sabemos que a licença lhe permitiria trabalhar como técnico de farmácia, se assim o desejasse.

Outro fato interessante… David Harrington – outro dos homens que morreram – foi preso no Colorado em 2011 por posse de uma substância controlada de Classe II… embora pareça que ele acabou com apenas um ano de liberdade condicional e pagando algumas multas.

Não sabemos ao certo qual foi a substância que resultou na prisão de Harrington, mas as drogas da Tabela II no Colorado incluem opiáceos como oxicodona e fentanil, e outros narcóticos semelhantes.

À primeira vista, alguns destes factos parecem estar de acordo com o que a polícia tem defendido desde o início… nomeadamente, que não há provas de crime e que, por enquanto, também não suspeitam de homicídio – embora, a investigação continua em andamento.



Alex Caprarielloum repórter do NewsNation que acompanha a história desde o início, relatou que as famílias das vítimas estão se reunindo com o promotor do condado de Platte para “discutir a investigação em andamento e a possibilidade de processo criminal”.