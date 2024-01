Tele inquieto Anjo Reese fiz isso de novo. O Tigres da LSU a estrela conseguiu que o maior varejista de artigos esportivos dos EUA incluísse sua linha de roupas em suas prateleiras, e o primeiro a parabenizá-la foi seu namorado, Cam’Ron Fletcher.

Reese já ocupa o sexto lugar no ranking da página ON3, com NIL de US$ 1,7 milhão, agora, com o acordo que conseguiu com Artigos esportivos de Dickesse número pode até colocá-la no Top-5.

A rede de lojas de artigos esportivos fundada por Pilha de Richard “Dick” está avaliada em US$ 11,5 bilhões e Reese é o primeiro atleta universitário a fechar acordo com eles.

Reese roupas de marca consistem em shorts, moletons, camisetas, camisetas e outras roupas esportivas. Todos eles têm o estilo vibrante e a chancela do atleta, considerado a cara do NCAA basquete feminino.

Fletcher está feliz por ela.

Nem lento nem preguiçoso, Cam’Ron acessou suas redes sociais para parabenizar a namorada pela conquista. Homem de poucas palavras, o Seminoles do estado da Flórida guarda simplesmente republicou uma imagem da campanha promocional, com a legenda “Tuff10.”

Esta é apenas mais uma das conquistas não esportivas de Reeseque assinou contratos lucrativos com marcas esportivas como Adidas e, mais recentemente, Reebok.

Seu acordo com este último foi amplamente comentado porque era Shaquille O’Neal ele mesmo quem trouxe seu protegido para a marca de calçados esportivos.

O tropeço de janeiro

Entre todas as boas notícias para o Tigres frente, neste fim de semana eles tiveram que lidar com um pequeno contratempo: apesar de uma boa noite pessoal para Reeseo LSU o time sofreu sua primeira derrota em 17 jogos e a segunda na temporada, alcançando um recorde de 16-2.

Reese foi inspirado contra o Tigres Castanhos, marcando 24 pontos e pegando 11 rebotes. Porém, em uma das últimas jogadas do jogo, o técnico Kim Mulkey chamada de peça não convencional em que Anjo teve que dirigir a bola.

A tentativa terminou quando o adversário roubou a bola de Reese e selou o destino da partida. Apesar de tudo, foi o 50º jogo em que Anjo alcançou mais de 50 pontos em sua carreira universitária.