Angel Reese aceita a culpa pela perda, mas quer que os fãs respeitem seu nome

Tigres da LSU estrela Anjo Reese foi para o X (Twitter) depois de perder para o Gamecocks da Carolina do Sul aceitar a culpa pela derrota, mas também pediu aos fãs que a respeitassem, principalmente por ela ser uma “cara”.

Reese, de 21 anos, cometeu uma falta nos minutos finais da derrota de quinta-feira à noite para a Carolina do Sul, que manteve viva sua série de invencibilidade. A estrela dos Tigers fez questão de mencionar suas “garotas” na postagem sincera.

Angel Reese presenteou novos fones de ouvido Beats para todos na LSU, exceto uma pessoa

“Eu sou um DAWG. Respeite-me. Este jogo foi por minha conta, mas estou arrasando com minhas garotas dia após dia! GEAUX TIGERS!” Reese tuitou.

O que vem por aí para Angel Reese?

Reese e LSU tentarão se livrar da perda na segunda-feira, quando visitarem o Buldogues do Estado do Mississippi no Coliseu Humphrey.

Ela tem média de 20 pontos e 12 rebotes duplo-duplo nesta temporada e ainda pode repetir como NCAA campeões.