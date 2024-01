Angel Reese começa o dia com energia…

Tigres da LSU se destacarem Anjo Reese tem cativado os fãs com suas fotos mostrando um talento para modelar. As postagens da estrela nas redes sociais geraram especulações entre os fãs sobre a possibilidade de ela seguir a carreira de modelo em vez de continuar na WNBA, alimentadas ainda mais por Reesecomentários anteriores.

Com 21 anos, Reese já indicou que está ganhando uma renda substancial por meio de negócios NIL (Nome, Imagem, Semelhança), superando algumas estrelas da WNBA em termos financeiros.

https://www.instagram.com/reel/C2L-RS2tUH2/

Enquanto isso, Reese vem produzindo conteúdo nas redes sociais para seus inúmeros fãs. A talentosa jogadora começou o dia com energia e não hesitou em compartilhar isso com seus mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Uma carreira de modelo para Angel Reese?

Embora ela tenha expressado compromisso com a NCAA por enquanto, permanece a questão sobre suas decisões futuras.

Reese, conhecida por suas proezas na quadra de basquete, pode contemplar uma mudança para a modelagem, atraída pelas oportunidades lucrativas que oferece. Seus comentários sugerem que considerações financeiras poderiam desempenhar um papel significativo em suas escolhas profissionais.

Notavelmente, algumas estrelas da WNBA, como Liz Cambage, se aventuraram com sucesso como modelos ao lado de suas carreiras no basquete. No entanto, Reeseque já goza de uma exposição considerável, pode estar a planear uma transição para uma profissão nova e igualmente gratificante.