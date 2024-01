Angel Reese comparada a Draymond Green após incidente ‘violento’ de estrangulamento… Ela será sancionada?

Tele joga entre LSU e Missouri foi ofuscado por um incidente violento envolvendo Angel Reese e Hayley Frank. Em seu último jogo da NCAA, que a LSU venceu por 92-72 graças principalmente a um impressionante terceiro quarto, Reese foi acusado de ‘estrangulando’ seu jogador adversário.

Não houve um, mas dois incidentes entre Reese e Frank. Em primeiro, Frank foi derrotado pelo jogador da LSU faltando pouco mais de um minuto para o final do primeiro quarto. A segunda ocorrência aconteceu no terceiro quarto, quando a equipe de Reese marcou e aumentou a vantagem para 11 pontos. Enquanto o companheiro de equipe Williams disparava, Reese agarrou Frank pelo pescoço antes de parecer puxá-la agressivamente para o chão.

Incidente ‘violento’ do acelerador de Angel Reese durante o jogo LSUMC

Na segunda vez, Reese foi de fato punido pela falta- uma decisão que o técnico Mulkey evidentemente não concordo.

A internet reage

A Internet já teve uma palavra a dizer após o incidente. X ficou impressionado com as opiniões em resposta à ação, com muitos chamando Reese por crime ‘feio’.

“Angel Reese com sua melhor impressão de Draymond (Green) lol,” escreveu um usuário. Para quem não sabe, o Jogador do Golden State Warriors foi sancionado em diversas ocasiões nesta temporada por ‘conduta violenta’. Ele tem sido criticado por seu comportamento, com especialistas, jogadores e torcedores ficando cansados ​​de suas explosões.

Antes do Ano Novo Reese também foi cercado de polêmica após ‘desaparecer’ do time em circunstâncias misteriosas. Tem havido alguma especulação de que sua última explosão pode estar ligada de alguma forma a isso.

Resta saber se Reese será sancionada, mas se Green servir de referência, ela provavelmente receberá algum tipo de punição.