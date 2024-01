Angel Reese cora após dar a assistência do ano e prova que pode ser a melhor

Anjo Reese estrelou diante da maior multidão da história do basquete feminino do Alabama, produzindo um duplo-duplo inspirando o Tigres da LSU para uma vitória por 78-58.

Reese marcou 20 pontos e 17 rebotes para enviar uma mensagem firme a qualquer inimigo que a considerasse problemática ou superestimada, principalmente após sua suspensão do time por uma briga com um jogador no vestiário.

Angel Reese acerta arremessos em anúncio viral de basquete

5575 assistiu ela e seus colegas da NCAA entregarem a derrota ao Maré Carmesim do Alabama no Coleman Coliseum mas, apesar da margem de vitória de 20 pontos, não foi fácil. ReeseA equipe perdia por 35-34 no intervalo. Poderia ter sido muito pior, mas Reese e Flau’jae Johnson produziu uma sequência de 9-0 pontos para colocá-los firmemente no jogo novamente.

Mas então veio um terceiro quarto particularmente impressionante (26-10), que os viu assumir o controle da disputa. Eles também venceram o último quarto por 18-13 para sair do local com sua última vitória em 19 de janeiro.

A vitória era muito necessária depois da derrota para o Tigres Castanhos em 14 de janeiro, onde perderam por 67-62 após perder seis pontos no último quarto.

Morrow e Reese brilham

Como mencionado acima, Reese estava no padrão usual que viu a lenda da NBA, Shaquille O’Neal servir como mentora para sua carreira emergente, mas outra pessoa que ganhou as manchetes foi Aneesah Amanhã.

Amanhã acaba de ingressar no Tigres e imediatamente estabeleceu um relacionamento com o atacante All-American para destruir o Maré Carmesimos esforços defensivos diante dos torcedores da casa.

Juntos, eles combinaram 40 pontos e 28 rebotes, pois provaram ser difíceis de controlar. Amanhã também marcou um duplo-duplo com 20 pontos e 11 rebotes, como Reesemarcando a 12ª vez nesta temporada que ela conquistou o feito.