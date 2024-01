Angel Reese dá outra chance aos seus inimigos: eles gostariam de poder trocar vidas comigo

Anjo Reese respondeu às provocações nas redes sociais sobre sua recente forma na quadra, alegando que os trolls online gostariam de poder trocar de vida com ela.

Longe da corte, ReeseA abordagem sensata de Katy às mídias sociais conquistou seu status de culto entre os fãs de basquete que constantemente a aclamam como a futura rainha do basquete.

Centenas de Kim Mulkeys compareceram ao jogo da LSU: “Dress Like Kim Mulkey” toma conta de LouisanaMC

Ela também é conhecida como Barbie Bayou por seu estilo elegante e pelo fato de ser uma influenciadora poderosa.

Mesmo sem entrar na WNBA ainda, Reese tem milhões de seguidores nas redes sociais – mas nem todos são educados.

Nos últimos tempos desta temporada, o jovem de 21 anos esteve ausente da escalação por Universidade Estadual de Louisana (LSU) e atraiu críticas de fãs questionando seu compromisso.

Mas Reese não se incomodou com as mensagens enviadas a ela, chegando ao ponto de sugerir que seus ‘odiadores’ estão simplesmente com inveja de seu estilo de vida glamoroso.

Reese escreveu em sua página do Instagram para seus 2,6 milhões de seguidores: “todo mundo odeia poder trocar de vida comigo e é por isso que não levo vocês a sério”, com um emoji cara a cara.

Em uma das quatro imagens enviadas na postagem, Reese é vista sendo coroada como uma rainha – uma foto adequada para uma mulher que personifica essa imperiosidade monárquica. No próximo slide, ela é vista sorrindo de orelha a orelha com a coroa firmemente na cabeça.

Angel Reese, rainha do basquete universitário

Reese era LSUlíder em quadra na temporada passada, quando o Tigres conquistou o primeiro título nacional. LSU derrotado Virgínia Tecnologia na Final Four antes de vencer Iowa no jogo do campeonato – e Reese lucraram com o sucesso. Mas não veio sem um preço a pagar.

Sua ausência da equipe no início da temporada não foi divulgada pelo LSUantes de ela dizer recentemente que sua saúde mental era “a coisa mais importante antes de qualquer coisa”, sugerindo que ela pode estar lutando contra problemas de saúde mental que a impediam de jogar.

Desde que voltei em novembro, Reese vem se fortalecendo após a ausência de quatro jogos do LSU. Ela teve média de 19,7 pontos por jogo nos 11 jogos que disputou e tem postado uma taxa impressionante de 11,2 rebotes por jogo.

Poucos duvidariam que, em sua trajetória atual, ela está destinada às grandes ligas. E talvez com o tempo, sua teoria sobre a troca de vidas se torne realidade se ela se tornar uma estrela da WNBA.