Angel Reese enfrenta Kamilla Cardoso em LSU x Carolina do Sul: bloquear e encarar

EUEm um confronto altamente aguardado, o basquete feminino da Carolina do Sul garantiu uma vitória emocionante por 76-70 sobre LSUsuperando um déficit desde o primeiro quarto até o final do jogo. Kamilla Cardosoo centro sênior brasileiro de 1,80 metro, desempenhou um papel significativo na vitória, travando uma batalha defensiva com LSUde Anjo Reese durante todo o jogo.

Enquanto Cardosoa planilha de estatísticas pode não estar transbordando, sua habilidade defensiva era evidente, destacada por um bloqueio crítico em ReeseA queda no cargo durante o terceiro trimestre. Reeseapesar de limitar Cardoso para 11 pontos, sofreu falta nos minutos finais, impactando as chances da LSU no jogo disputado.

Ambos os jogadores terminaram com um par de bloqueios cada, e cada um fez sua tentativa solitária de lance livre.

O bloco monstro de Cardoso

Em um dos destaques do jogo, Cardoso puxou um bloco monstro para rejeitar Reese na pintura. A estrela da Carolina do Sul então olhou para Reeseenviando-lhe uma mensagem para o resto do jogo.

CardosoO jogo disciplinado do jogador, que terminou o jogo com apenas uma falta, acabou se tornando um fator crucial. Os Gamecocks’ Salão Bree também contribuiu significativamente com três pontos cruciais na reta final, fazendo a diferença no placar.

Apesar de um final desafiador, a Carolina do Sul estendeu sua seqüência invicta para 18-0 (6-0 SEC), enquanto a LSU, a atual campeã nacional, caiu para 18-3 (5-2 SEC) na temporada.