Angel Reese ‘estrangula’ Hayley Frank em decisão polêmica na vitória da LSU

Anjo Reese foi notícia mais uma vez no Tigres da Universidade Estadual da Louisiana‘última vitória sobre o Tigres do Missouri quando ela foi vista sujando intencionalmente Hayley Frank.

No último jogo da temporada da NCAA, uma abertura da SEC, ReeseA equipe saiu vencedora por 92-72 graças a um terceiro quarto particularmente dominante, que os viu somar 15 pontos de sua margem de vitória de 20 pontos.

Mas a competição foi ofuscada por Reeseé falta em Frank no Pete Maravich Assembly Center em Baton Rouge, sua última polêmica depois que ela foi suspensa no final de 2023 e anteriormente atraiu críticas por sua atitude para com um oponente em um jogo do campeonato de 2022.

O momento aconteceu faltando aproximadamente 01:20 para o final do primeiro quarto, quando os jogadores do Missouri voltaram para sua própria cesta para defender após marcar, mas Reese colidiu com Frank. Inicialmente, pensou-se que não era intencional, mas as imagens revisadas sugerem que foi o oposto.

Reese parece ir direto para Frankcorrendo direto para ela, fazendo o Missouri A jogadora bateu no chão da quadra com tanta força que teve que se retirar do jogo por um breve período para atendimento médico devido a uma laceração no queixo.

Não é o último ponto crítico de Reese

Não era Reeseúltimo ponto crítico, e mais uma vez, Frank foi alvo do que parecia ser bastante pessoal entre a dupla por razões desconhecidas.

A segunda ocorrência aconteceu no terceiro trimestre, quando LSU marcou para ampliar sua vantagem para 11 pontos. Como Mikaylah Williams levou seu tiro, Reese fisgado Frank em volta do pescoço e da clavícula e arrastou-a para o tribunal mais uma vez.

Desta vez ela foi sinalizada por uma falta intencional mas o técnico da LSU Kim Mulkeydiscordou da decisão e acusou Frank de mergulhar gritando “Flop” para ela.

No final de tudo, LSU venceu seu 14º jogo da temporada 2023/24 da NCAA em 15 tentativas, perdendo na abertura da temporada. O próximo jogo será contra o Velha Senhorita Rebeldes então ficaremos para ver se Reese está envolvido nas notícias mais uma vez.