Angel Reese fica tonta depois de receber um presente especial de Natal do namorado Cam’Ron Fletcher

SÀs vezes, os melhores presentes de Natal não são os que custam mais, principalmente quando se trata de celebridades e atletas que podem comprar quase tudo que quiserem. É seguro dizer Anjo Reese era uma grande admiradora dos esforços de seu namorado depois de lhe presentear com um presente único durante as férias.

O Tigres da LSU jogador está namorando Cam’Ron Fletcher – não confundir com o rapper americano Cam’Ron – que também joga basquete universitário pelo Seminoles do estado da Flórida.

Angel Reese se presenteia com um luxuoso passeio de helicóptero de Natal sobre a cidade de Nova YorkTwitter

Em vez de gastar em joias ou em um carro novo, Fletcher teve a brilhante ideia de contratar um artista para criar uma pintura única apenas para Reese para desfrutar, com a imagem mostrando uma imagem detalhada de Reese segurando o troféu do campeonato nacional de basquete feminino da NCAA de 2022.

O artista Kidan postou um videoclipe de seu trabalho em sua página do Instagram com a legenda: “Presentes especiais de Natal encomendados para angelreese10 de @camron e outro para @_tez9”.

E Reese ficou claramente encantada com o presente que recebeu de seu parceiro de 21 anos, depois de exibi-lo em suas contas nas redes sociais. Publicando uma história em sua página do Instagram para seus três milhões de seguidores, ela postou novamente o vídeo de Kidan e disse: “Meu namorado me deu isso no Natal.

O relacionamento de Angel Reese e Cam’Ron Fletcher

O casal está junto desde que se conheceram, há seis anos, através do amor pelo basquete e, apesar das agendas lotadas e das longas distâncias entre as faculdades, eles encontram uma maneira de manter viva a centelha romântica.

Reese, em particular, recentemente recorreu às redes sociais para mostrar seu apoio ao namorado de longa data, depois que ele sofreu uma lesão no joelho em dezembro.

“Eu te amo, meu doce menino.” Reese escreveu nas redes sociais para Fletcher.

Quanto ganha Angel Reese?

De acordo com On3, Reese Os negócios da NIL são avaliados em surpreendentes US$ 1,7 milhão, o que a coloca em sexto lugar na lista dos atletas universitários mais bem pagos. A jogadora de basquete, de 22 anos, que se autodenomina a ‘Bayou Barbie’ devido à sua aparência glamorosa e às raízes da Louisiana, tem vários acordos de patrocínio para complementar seu saldo bancário.

Ela fechou negócios com grandes marcas como Amazon, PlayStation, Tampax, Reebok, Bose e Sonice parece destinada à WNBA quando se formar na faculdade.