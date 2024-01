Michael Penix Jr. sofreu uma das perdas mais dolorosas de sua carreira quando seu Huskies de Washington perdeu o Campeonato Nacional da NCAA 34-13 para o Carcajus de Michigan. A derrota causou simpatia por parte Anjo Reeseque expressou sua solidariedade ao quarterback em seu X conta.

Reese é o jogador do momento em NCAA basquete feminino. O atacante do Tigres da LSU está sob os holofotes em quase todos os momentos de sua vida, e é por isso que ela é uma das poucas pessoas que entende o que Pênix Está passando.

A perda para Michigan abaixado Penix Jr. bônus antes do Draft de 2024 da NFL, a ser realizada em abril. O Huskies canhoto teve uma noite difícil contra o Carcajus secundário, deixando uma impressão não tão boa em NFL Escoteiros.

Seguindo de Washington lutas do chamador de sinal, Reese postou uma mensagem enigmática sobre ela X conta, com um emoji que parece um “M” em amarelo.

O apoio de Reese para Penix Jr.

Reese enviou a breve mensagem postando novamente um tweet de Gary Reedus, LSU treinador assistente. Reedus’ a mensagem original diz: “Não conheço as particularidades do futebol, mas sinto que segurar pode ser considerado em todas as jogadas.”

Foi então que Anjo encaminhado Reduzido’ mensagem, que, por sua vez, respondeu, “Penix foi enganado (isso é ódio)” acompanhado por um emoji de cara chorando.

Agora mesmo, Reese parecia concordar com Reeduscomo ela respondeu, “ISSO É ÓDIO.” A breve troca foi interpretada como um sinal da Tigres simpatia do atacante para com um colega que está passando por um momento difícil.

O futuro de Penix Jr.

Embora seus defensores digam que foi apenas uma tarde ruim para o quarterback, que liderou Washington dominar o Pac-12 com um recorde de 13 a 0, a verdade é que os recrutadores não perderam a noção de suas dificuldades diante de uma defesa incômoda.

Os analistas consideram que já é difícil para um jogador canhoto ter sucesso no NFLe depois de um desempenho como o de segunda-feira contra Michiganas perspectivas podem tornar-se mais complicadas para Michael Penix Jr. aspirações.