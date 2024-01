Ankalaev ressurge em 2024 para vencer Johnny Walker com um nocaute terrível

Magomed Ankalaev (19-1-1) viveu um 2023 difícil. Ele foi, por um tempo, o lutador que está na boca de todos. Depois de perder para Paulo Craig em sua estreia no UFC, ele venceu nove lutas. Ele era um legítimo candidato aos meio-pesados ​​e a empresa o recompensou com uma luta pelo cinturão. Daí até ter que se reinventar em apenas alguns meses. Um cara estranho a quem coisas estranhas acontecem.

Ele lutou com Jan Blachowicz para ser rei do semicompleto e depois de uma estranha batalha empataram. Ele começou a sofrer com os chutes nas pernas do polonês e conseguiu elevar o jogo. Eles empataram e o russo ficou muito bravo. Ele prometeu que se aposentaria. Isso não aconteceu. E voltou no UFC 294, em Abu Dhabi, onde a estranheza não acabou.

Ele encontrou Johnny Walker (16-8) e depois de uma luta curtíssima deu uma joelhada ilegal no brasileiro. O médico examinou o carioca e, após perguntar onde estavam, Walker deixou uma frase cômica. “No deserto”, disse ele. O médico decidiu interromper a luta por medo e Ankalaev encadeou outra luta sem saber o vencedor. Ele deveria ter sido desclassificado, poupando-se assim de uma queda ainda maior.

Então, o UFC decidiu remarcar Ankalaev e Walker para o primeiro evento de 2024, Fight Night 84 no Apex em Las Vegas, e para o russo havia poucas opções. Ele não podia permitir que continuassem a duvidar dele. Uma perda seria dramática em sua carreira. E ele passou do bizarro ao ressurgimento. Walker saiu com todas as armas em punho, pressionando e socando. Mas o russo conseguiu se recuperar.

Algo estranho ser do Daguestão, lar de combatentes no terreno. Ankalaev prefere ficar em pé e no segundo assalto acertou um tremendo soco de direita que mandou Walker para a tela. A partir daí ele não se levantou e o russo, candidato que viveu um ano dramático, ressurgiu. 12 lutas sem derrotas e um recado para o campeão Alex Pereira. “Ele não precisará lutar no chão. Vou pegá-lo e ficar lá”, disse ele. Ele voltou.