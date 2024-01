Ano de 2024 começa com GRANDE comunicado para quem tem ESTES cartões do Santander

O Banco Santander iniciou o ano comunicando aos titulares de cartões de crédito pertencentes aos programas American Airlines e GOL Smiles sobre o reajuste nas taxas de anuidade. Os clientes foram notificados por e-mail hoje, informando que, ao término do ciclo atual, haverá uma atualização nos valores.

De acordo com o Santander, a decisão de reajustar as anuidades foi tomada em decorrência de uma revisão periódica de custos e benefícios associados a cada categoria de cartão. Os clientes que desejarem obter mais informações sobre os reajustes ou discutir alternativas podem entrar em contato com o Santander por meio dos canais de atendimento da instituição.

Reajustes para clientes do Santander

À medida que o ano se inicia, os clientes do Banco Santander são aconselhados a ficar atentos às atualizações em suas modalidades de cartão de crédito, pois a instituição financeira comunicou reajustes nas anuidades de alguns cartões de destaque. A anuidade, uma taxa anual cobrada pelo uso do cartão, é uma componente importante a ser considerada pelos titulares, influenciando diretamente o custo associado ao benefício do cartão. Confira os novos valores:

Cartão AAdvantage Black: R$ 1.632,00

Cartão AAdvantage Platinum: R$ 660,00

Cartão AAdvantage Quartz: R$ 468,00

Cartão Smiles Infinite: R$ 1.360,00

Cartão Smiles Platinum: R$ 660,00

Cartão Smiles Gold: R$ 468,00

Entender os detalhes de cada modalidade de cartão, bem como os custos associados, é crucial para que os clientes possam tomar decisões informadas sobre a continuidade do uso de seus cartões de crédito. A anuidade, por exemplo, é uma taxa que os titulares pagam anualmente para usufruir dos benefícios e serviços oferecidos pelo cartão.

É fundamental que os clientes estejam cientes desses reajustes e busquem informações adicionais sobre suas modalidades específicas para tomar decisões financeiras alinhadas com suas necessidades e expectativas. Como já dito anteriormente, é possível obter mais detalhes sobre as mudanças nos canais oficiais do Santander.

Isenção de anuidade em cartões de crédito



Buscando proporcionar maior flexibilidade e benefícios aos seus clientes, o Banco Santander oferece algumas opções para a isenção da anuidade em seus cartões de crédito. Essas alternativas representam estratégias que podem resultar em economia financeira para os titulares dos cartões de crédito da instituição financeira.

Uma das opções mais atrativas é a participação em campanhas periódicas de isenção de anuidade no cartão, como a última ocorrida em dezembro de 2023. Nessas campanhas, o banco estabelece metas de gastos que os clientes devem atingir em um período específico para que a isenção seja aplicada, proporcionando uma oportunidade conveniente para aqueles que buscam evitar esse custo.

Outra alternativa viável é a isenção da anuidade por meio de investimentos realizados junto ao próprio banco. Para isso é recomendado pesquisar os produtos financeiros e opções de investimento oferecidas pela instituição. Os clientes que mantêm um relacionamento financeiro mais amplo com o Santander também têm a possibilidade de negociar a isenção diretamente com seu gerente.

A Central de Atendimento do cartão de crédito Santander também é uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam informações sobre a isenção de anuidade. Entrar em contato com o atendimento ao cliente proporciona uma oportunidade para discutir opções disponíveis, esclarecer dúvidas e explorar caminhos para a isenção da taxa anual.