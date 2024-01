Antetokounmpo continua a fazer história no Bucks, então Kareem Abdul-Jabbar o ‘odeia’ mais

Giannis Antetokounmpo novamente alcançou e ultrapassou a barreira dos 40 pontos ao marcar 48 pontos, mais 17 rebotes, contra o Foguetes Houston no Texas.

Seu esforço gigantesco para fazer tudo não foi suficiente e o Milwaukee Bucks caiu 112-108, mas longe das críticas que o próprio central grego lançou à sua equipa e do aviso de que têm quatro meses para resolver a situação, Anteto mais uma vez deu uma mordida na história de sua franquia.

Com os 48 pontos contra o Foguetes, Giannis alcançou 18 jogos na carreira marcando pelo menos 45 pontos.

Antetokounmpo iguala recorde de Abdul-Jabbar

Ao fazer isso, ele igualou ninguém menos que Kareem Abdul-Jabbar como o líder de todos os tempos em Dinheiro história.

O grego já quebrou o recorde da franquia de mais pontos em um jogo nesta temporada ao marcar 64 contra o Pacers de Indiana. Na verdade, seus 48 contra o Foguetes foi o segundo jogo consecutivo com mais de 40 pontos e a sexta vez nesta temporada.

Giannis é igual a Abdul-Jabbar na pontuação geral da franquia, embora o lendário pivô tenha conseguido fazer isso mais duas vezes com o Los Angeles Lakers num total de 20.

Com seus 18, Giannis ocupa o 18º lugar na lista de jogadores de todos os tempos da NBA com mais de 45 jogos. Ele está amarrado com Bernardo Rei e Bob Pettit e está um atrás Larry Pássaro e Damian Lillarddois atrás Jabar ele mesmo e Westbrook e Durant e três atrás Jerry Oeste. Todos eles estão muito atrás Michael Jordantem 76 anos, que é o segundo, e Wilt Chamberlainé 176, que é o líder indiscutível.

Com sua exibição contra Houston, Antetokounmpo também se juntou a um clube seleto, tornando-se apenas o terceiro jogador na história a ter média de 32 pontos, 13 rebotes e sete assistências com 55 por cento de arremessos em um período de 10 jogos na mesma temporada. Nikola Jokić (em 2022) e Wilt Chamberlain (em 1966 e 1967) precedeu o grego.