Antonio Eduardo e Cidades Karl-Anthonyfiguras proeminentes do Os Timberwolves de Minnesota‘, não estão apenas agitando as quadras da NBA, mas também chamando a atenção pelos encontros elegantes de seus parceiros.

As respectivas namoradas dessas estrelas do basquete, Jeanine Robel e Jordyn Woodsrecentemente mostraram sua afinidade com o luxo com um conjunto de bolsas Chanel combinando, adicionando um toque de glamour ao início do Ano Novo, embora a um preço muito caro.

Jeanine Robelque está esperando um filho com Antonio Eduardoe Jordyn Woodsa namorada de Cidades Karl-Anthonyrevelaram seu senso de moda coordenado por meio do Instagram.

O que o par comprou?

Em uma postagem compartilhada por Bosque, a dupla exibiu suas bolsas Chanel chiques, uma em preto clássico e outra em branco imaculado. As bolsas de couro de alta qualidade, com preço total combinado de 23.500 dólares, segundo o site da Chanel, são o epítome do luxo e da sofisticação.

Enquanto Eduardo e Cidades continuam a causar impacto na quadra de basquete, seus parceiros estão reforçando sua conexão fora da quadra, participando de experiências compartilhadas e encontros elegantes.

Ambos estão jogando bem em um cenário promissor Lobos de madeira equipe que espera fazer um esforço no final da temporada, embora Eduardo se destacou pelos 44 pontos, o melhor da temporada, no recente confronto com o Dallas Mavericks no final de dezembro.

Esta demonstração pública de camaradagem entre Jeanine e Jordyn acrescenta outra dimensão à narrativa mais ampla em torno do Lobos de madeiraestendendo-se além dos limites da arena de basquete.