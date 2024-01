Anthony Joshua abre como favorito nas apostas sobre Francis Ngannou

Francis Ngannou quase chocou o mundo contra Tyson Fury, mas ele ainda é um azarão rumo à sua segunda luta de boxe profissional.

As probabilidades de abertura para a luta recém-anunciada de Ngannou com o ex-campeão Anthony Joshua foram divulgadas, e o ex-campeão do UFC permanece na categoria de azarões, embora não tão profundamente quanto em sua luta em outubro passado com Fury.

SportsBetting.ag definiu as probabilidades de abertura para Ngannou x Joshua, que supostamente acontecerá em 9 de março em Riade, Arábia Saudita.

Antônio Josué: -500

Francisco Ngannou: +325

As probabilidades sugerem que Joshua tem 83 por cento de chance de vencer a luta. Uma aposta de US$ 100 no ex-campeão retornaria US$ 20. Enquanto isso, Ngannou tem 25% de chance de ganhar e uma aposta de US$ 100 retornaria US$ 325.

As apostas esportivas dão a Ngannou uma chance muito melhor de vencer do que sua luta contra Fury, que ele perdeu por decisão dividida, apesar de ter derrubado Fury em uma luta altamente competitiva. Fury abriu em -1400 contra +750 de Ngannou, colocando uma vitória de Ngannou no território de uma grande reviravolta.

Esperava-se que Joshua enfrentasse o ex-campeão Deontay Wilder depois de derrotar Otto Wallin no Day of Reckoning no mês passado, mas Wilder perdeu para Joseph Parker em uma grande surpresa. Os promotores de Joshua claramente se voltaram para Ngannou para a data de 9 de março, o anfitrião originalmente planejado para Joshua vs.

Uma conferência de imprensa anunciando formalmente Joshua vs. Ngannou acontecerá em 15 de janeiro em Londres.