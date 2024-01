Anthony Joshua questiona Francis Ngannou no primeiro confronto sobre sua abordagem contra Tyson Fury

Antonio Josué e Francisco Ngannoué o primeiro se enfrentam aconteceu na segunda-feira antes de seu luta de peso pesado em Riad em 8 de março.

Veja Anthony Joshua colocar Ngannou na berlinda com uma pergunta difícil

Ngannou postou um clipe de uma reunião entre os dois no Instagramdurante o qual Joshua o colocou na berlinda por causa de sua briga com Fúria de Tyson em outubro. AJ cutucou Francis, perguntando se ele respeitava ou não o poder de Fury.

“Respeito o poder de todos… todos são um perigo”, respondeu ele. Pode ter havido mais conversa, mas o clipe dos bastidores com um bate-papo cara a cara com AJ terminou aí.

Depois de ignorar a questão com respeito, Ngannou expressou confiança de que pode vencer Joshua na sequência História do Instagramque contou apenas com Francis e um entrevistador.

“Quem já nas duas primeiras lutas do boxe enfrentou os dois melhores do esporte?” o camaronês vangloriou-se, sugerindo que venceria porque, nas suas palavras, “sou Francis Ngannou”.